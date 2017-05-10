Долги за электроэнергию в Бурятии, Забайкалье и Хакасии превысили 8 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 10 мая. /ТАСС/. Долги за электроэнергию в Забайкальском крае, республиках Хакасия и Бурятия превысили 8 млрд рублей. Как сообщил Окружной информационных центр по итогам совещания у полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, это приводит к снижению объемов ремонтных и инвестиционных программ, при том, что износ сетей уже составляет 70-80%.

"Открывая совещание, полпред отметил, что в республиках Бурятия и Хакасия, а также в Забайкальском крае отмечается рост долгов всех групп потребителей за электроэнергию. В сумме задолженность уже превысила 8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В ходе совещания отмечалось также, что недостаток платежей приводит к тому, что гарантирующие поставщики ОАО "Хакасэнергосбыт" и АО "Читаэнергосбыт" не рассчитываются перед сетевыми организациями, а те, в свою очередь вынуждены сокращать ремонтные и инвестиционные программы. При этом износ электросетевой инфраструктуры в Республике Бурятия составляет 83%, в Забайкальском крае и Республике Хакасия - 70-80%. За период с октября 2016 года по апрель 2017 года на электросетях в Бурятии произошло 22 аварии, в Хакасии - 29, в Забайкальском крае - 69.

"Считаю важным напомнить, что, согласно поручению главы государства от 9 июля 2013 года, органы исполнительной власти должны принять меры, направленные на ликвидацию коммунальной задолженности. Это касается всех организаций, в том числе осуществляющих деятельность в сфере энергетики", - сказал Меняйло. Полпред подчеркнул, что со стороны органов власти и гарантирующих поставщиков должны быть приняты системные меры по повышению собираемости платежей за электроэнергию.

МРСК Сибири и гарантирующим поставщикам необходимо наладить диалог для решения проблем в досудебном порядке. "Рекомендую изучить положительный опыт Новосибирской области, где эффективно выстроено взаимодействие органов власти, гарантирующего поставщика и сетевой организации", - отметил полномочный представитель.

В совещании приняли участие руководители ПАО "МРСК Сибири", ОАО "Хакасэнергосбыт" и АО "Читаэнергосбыт", профильные заместители высших должностных лиц республик Бурятия и Хакасия и Забайкальского края.