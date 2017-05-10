Глава Хакасии распорядился оказать материальную помощь пострадавшим при обрушении в доме

АБАКАН, 10 мая. /ТАСС/. Глава Хакасии Виктор Зимин распорядился оказать семье, пострадавшей при обрушении стены и потолка в жилом доме в поселке Аскиз, материальную помощь с выделением средств из резервного фонда. Об этом сообщила пресс-служба республиканского правительства.

"Глава Хакасии Виктор Зимин распорядился выделить пострадавшей семье единовременную материальную помощь из резервного фонда", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, размер выплаты - 70 тысяч рублей (по 10 тысяч рублей на человека).

"Нужно создать условия, чтобы они почувствовали заботу и внимание. Не просто обуть, одеть, накормить, но и оказать психологическую поддержку. Школьники должны продолжить учебный процесс. Жильем поможем, хватит и средств, и внимания", - приводит пресс-служба слова Зимина.

Как сообщалось ранее, во вторник в 23:40 местного времени (19:40 мск) произошло обрушение межкомнатного перекрытия и части потолка в одной из квартир двухэтажного десятиквартирного дома. В результате трехлетний мальчик погиб, его отец и еще один ребенок получили легкие травмы. В квартире проживали восемь человек, в том числе 6 детей. Предварительная причина - взрыв электрического водонагревателя из-за внесения в него конструктивных изменений. На ремонт дома власти республики выделили 500 тыс. рублей.

Сейчас семья находится у родственников в том же поселке. Трое старших детей будут направлены в социально- оздоровительное отделение Саяногорского центра для детей с ограниченными возможностями здоровья. До конца недели семья будет размещена в кризисном отделении для женщин и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в поселке Майна.