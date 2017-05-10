В Бурятии за выходные дни возбуждено пять уголовных дел о лесных пожарах

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Пять уголовных дел о лесных пожарах возбудили за минувшие праздничные дни в Бурятии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Бурятия.
"За выходные в Бурятии возбуждено 5 уголовных дел в отношении нарушителей пожарного законодательства. Поводом стало уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем в Баунтовском и Прибайкальском районах республики", - сообщили в республиканском главке МЧС, отметив, что в отношении нарушителей также было составлено 80 протоколов об административных правонарушениях.
Чтобы не допустить пала сухой травы и сжигания мусора сотрудники МЧС, Государственной противопожарной службы, полиции и представители районных администраций в усиленном режиме проводили подворовые обходы и обследовали территории, примыкающие к лесам. Ежедневно они разъясняли более 1,5 тыс. человек требования пожарной безопасности при особом противопожарном режиме и режиме чрезвычайной ситуации, который сейчас действует в республике.
В связи с введением режима ЧС в регионе, доступ в леса и любые работы с применением огня в лесах запрещены. "Ежедневно выставлялось более 200 постов, шлагбаумов на въездах в лесной массив. Ими было выдворено из леса более 50 человек, свыше 130 человек не допущено в лесной массив", - добавили в ГУ МЧС.