Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Бурятии за выходные дни возбуждено пять уголовных дел о лесных пожарах

Сибирь
10 мая, 13:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

В отношении нарушителей также было составлено 80 протоколов об административных правонарушениях

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Пять уголовных дел о лесных пожарах возбудили за минувшие праздничные дни в Бурятии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Бурятия.

"За выходные в Бурятии возбуждено 5 уголовных дел в отношении нарушителей пожарного законодательства. Поводом стало уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем в Баунтовском и Прибайкальском районах республики", - сообщили в республиканском главке МЧС, отметив, что в отношении нарушителей также было составлено 80 протоколов об административных правонарушениях.

Смотрите также

Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки выросла до 1,7 тыс. га

Чтобы не допустить пала сухой травы и сжигания мусора сотрудники МЧС, Государственной противопожарной службы, полиции и представители районных администраций в усиленном режиме проводили подворовые обходы и обследовали территории, примыкающие к лесам. Ежедневно они разъясняли более 1,5 тыс. человек требования пожарной безопасности при особом противопожарном режиме и режиме чрезвычайной ситуации, который сейчас действует в республике.

В связи с введением режима ЧС в регионе, доступ в леса и любые работы с применением огня в лесах запрещены. "Ежедневно выставлялось более 200 постов, шлагбаумов на въездах в лесной массив. Ими было выдворено из леса более 50 человек, свыше 130 человек не допущено в лесной массив", - добавили в ГУ МЧС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лесные пожары в Сибири
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
6
Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска
Субботник в Санкт-Петербурге
5
"Красота города в наших руках": в Петербурге прошел субботник
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Депутат ЛДПР Василий Тарасюк скончался на 69-м году жизни
2
Археологи обнаружили в Москве "шахматный" клад времен Ивана Грозного
3
Россия не намерена участвовать в докапитализации ЕБРР
4
Минфин поддержал программу продовольственных карточек
5
Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с США перед встречей Лаврова с Трампом
6
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
7
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
Темы дня
Загрузка...
Реклама