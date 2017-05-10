Особый противопожарный режим в Хакасии продлен до конца мая

АБАКАН, 10 мая. /ТАСС/. Срок действия особого противопожарного режима в Хакасии продлено с 10 до 31 мая, сообщила пресс-служба республиканского ГО и ЧС.

"Особый противопожарный режим в республике действует с 10 апреля и продлен по 31 мая 2017 года. Такое решение было принято в связи с прогнозами повышенной пожарной опасности на территории региона, ростом количества палов травы и степных пожаров и в целях обеспечения пожарной безопасности Хакасии ", - уточнили в ведомстве.

Во время действия противопожарного режима в частности запрещено разводить костры, проводить пожароопасные работы и сжигать мусор на открытых участках.

За нарушение этих правил для граждан предусмотрен штраф в размере от 2 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц - от 15 до 30 тыс. рублей, для юрлиц - от 400 до 500 тыс. рублей. Всего в 2017 году зарегистрировано 155 степных пожаров и палов травы и 10 лесных пожаров.