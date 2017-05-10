Стройфирму в Кемерове оштрафовали на 20 млн руб. за взятку, связанную с гособоронзаказом

КЕМЕРОВО, 10 мая. /ТАСС/. Судья оштрафовал строительную компанию в Кемерово на 20 млн рублей за попытку дать взятку должностному лицу, проводившему проверку исполнения госконтрактов по строительству объектов для Внутренних войск (ВВ) МВД России по Сибирскому региону и выявившему неэффективное расходование бюджетных денег. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Мировой судья привлек организацию к административной ответственности. Назначен штраф в размере 20 млн рублей. Представитель организации обжаловал решение, однако Заводский районный суд Кемерово оставил постановление мирового судьи без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

По данным Заводского районного суда, административное дело рассматривалось в отношении ООО "Строительная компания РемСтройТорг". Как отметили в прокуратуре, в 2012-2013 годах между заказчиком-застройщиком ВВ МВД России по Сибирскому региону и стройфирмой-генподрядчиком были заключены два контракта на строительно-монтажные работы.

По информации сайта Сибирского округа войск национальной гвардии РФ, с февраля по декабрь 2013 года "РемСтройТорг" занимался строительством жилых многоквартирных домов для военнослужащих отряда спецназначения "Кузбасс", заказчиком на тот момент выступал 9-й центр заказчика-застройщика Сибирского регионального командования внутренних войск МВД.

В прокуратуре рассказали, что в 2014 году замначальника межрегионального управления Федеральной службы по оборонному заказу по Сибирскому федеральному округу во время выездной проверки выявил неправомерные расходы и неэффективную трату бюджетных денег. Позже проверяющего пригласили на встречу с собственником компании, который, по информации прокуратуры, предложил ему вознаграждение за то, чтобы оставить выявленные нарушения без внимания.

В пресс-службе прокуратуры ТАСС пояснили, что так как взятка предлагалась в интересах юридического лица, прокуратура в начале 2017 года возбудила в отношении строительной компании административное дело, а до этого - осенью 2016 года - началось уголовное расследование в отношении физического лица, предложившего вознаграждение проверяющему. Кто конкретно является подозреваемым по уголовному делу, в ведомстве не уточнили.