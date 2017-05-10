Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Стройфирму в Кемерове оштрафовали на 20 млн руб. за взятку, связанную с гособоронзаказом

Сибирь
10 мая, 16:16 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 10, мая. /ТАСС

Компания строила объекты для Внутренних войск МВД России по Сибирскому региону, при этом было выявлено неэффективное расходование бюджетных денег

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 10 мая. /ТАСС/. Судья оштрафовал строительную компанию в Кемерово на 20 млн рублей за попытку дать взятку должностному лицу, проводившему проверку исполнения госконтрактов по строительству объектов для Внутренних войск (ВВ) МВД России по Сибирскому региону и выявившему неэффективное расходование бюджетных денег. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Мировой судья привлек организацию к административной ответственности. Назначен штраф в размере 20 млн рублей. Представитель организации обжаловал решение, однако Заводский районный суд Кемерово оставил постановление мирового судьи без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

По данным Заводского районного суда, административное дело рассматривалось в отношении ООО "Строительная компания РемСтройТорг". Как отметили в прокуратуре, в 2012-2013 годах между заказчиком-застройщиком ВВ МВД России по Сибирскому региону и стройфирмой-генподрядчиком были заключены два контракта на строительно-монтажные работы.

По информации сайта Сибирского округа войск национальной гвардии РФ, с февраля по декабрь 2013 года "РемСтройТорг" занимался строительством жилых многоквартирных домов для военнослужащих отряда спецназначения "Кузбасс", заказчиком на тот момент выступал 9-й центр заказчика-застройщика Сибирского регионального командования внутренних войск МВД.

В прокуратуре рассказали, что в 2014 году замначальника межрегионального управления Федеральной службы по оборонному заказу по Сибирскому федеральному округу во время выездной проверки выявил неправомерные расходы и неэффективную трату бюджетных денег. Позже проверяющего пригласили на встречу с собственником компании, который, по информации прокуратуры, предложил ему вознаграждение за то, чтобы оставить выявленные нарушения без внимания.

В пресс-службе прокуратуры ТАСС пояснили, что так как взятка предлагалась в интересах юридического лица, прокуратура в начале 2017 года возбудила в отношении строительной компании административное дело, а до этого - осенью 2016 года - началось уголовное расследование в отношении физического лица, предложившего вознаграждение проверяющему. Кто конкретно является подозреваемым по уголовному делу, в ведомстве не уточнили.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
6
Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска
Субботник в Санкт-Петербурге
5
"Красота города в наших руках": в Петербурге прошел субботник
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американская пресса удивила Лаврова вопросом об отставке директора ФБР
2
Минфин поддержал программу продовольственных карточек
3
Депутат ЛДПР Василий Тарасюк скончался на 69-м году жизни
4
Россия не намерена участвовать в докапитализации ЕБРР
5
Археологи обнаружили в Москве "шахматный" клад времен Ивана Грозного
6
Супруги, похитившие ребенка в Ростовской области, подозреваются в убийстве приемного сына
7
В Вашингтоне началась встреча Лаврова и Тиллерсона
Темы дня
Загрузка...
Реклама