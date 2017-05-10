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Власти Кузбасса доставили таежной отшельнице Агафье Лыковой крупы и сено

Сибирь
10 мая, 16:35 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова

Прилетевшим гостям староверка рассказала, как перезимовала, и пожаловалась, что потратила дров больше обычного

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КЕМЕРОВО, 10 мая. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Власти Кемеровской области доставили на вертолете отшельнице-староверке Агафье Лыковой крупы и фрукты, а также комбикорм для ее коз и кур. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.

Вертолет совершал облет для обнаружения лесных пожаров, незаконной заготовки древесины и по пути навестил Лыкову. Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации Таштагольского района, "ей доставили около 110-120 кг различных круп, а также пшеницу и комбикорм для кур, коз общим весом почти 400 кг".

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"Кроме того, отшельнице завезли 100 кг муки, фрукты, семена, свечи, батарейки для фонаря и так далее", - добавила собеседница агентства. Как отметили в обладминистрации, прилетевшим гостям староверка рассказала, как перезимовала, и пожаловалась, что потратила дров больше обычного. Также Лыкова передала письмо губернатору Аману Тулееву, в котором поздравила жителей региона с Днем Победы.

Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи отшельников-староверов, найденных советскими геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семейство состояло из пяти человек: Карпа Иосифовича, двух его сыновей и двух дочерей, в том числе Агафьи. Долгие годы они жили в тайге, в 1981 году один за другим умерли трое из детей, в 1988 году ушел из жизни Карп Иосифович.

Несмотря на то что территориально заимка Лыковой относится к Хакасии, глава Кемеровской области в течение многих лет шефствует над ней. Письма от староверки с различными просьбами Тулееву чаще всего доставляет глава Таштагольского района Владимир Макута.

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