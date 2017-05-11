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Пенсионер в Кузбассе ранил из пистолета девочку в общежитии

Сибирь
11 мая, 7:40 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова

Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство"

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КЕМЕРОВО, 11 мая. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Следственные органы в Кемеровской области возбудили уголовное дело в отношении 67-летнего жителя областного центра, который в общежитии выстрелил в подростков, беспричинно стучавших в его дверь, и ранил одну из девочек. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе СУ СКР по области.

Уголовное дело возбуждено ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). "По версии следствия, 10 мая текущего года в общежитии Ленинского района областного центра подозреваемый выстрелил из стартового пистолета, переделанного под боевой, в девочек-подростков. В результате 14-летняя девочка получила ранение в спину. После чего потерпевшая с подругами самостоятельно вышла на улицу и вызвала скорую помощь, сотрудников полиции", - сказали в пресс-службе.

Девочку госпитализировали, у нее диагностировано проникающее огнестрельное ранение с повреждением левого легкого. Она прооперирована, ее жизни ничего не угрожает. Полицейские задержали подозреваемого и изъяли пистолет, по оружию будет проведена баллистическая экспертиза.

"Следователям мужчина пояснил, что разозлился на девочек, поскольку они часто беспричинно стучали в его дверь. После очередного стука в дверь, он решил их проучить. В ходе расследования уголовного дела подозреваемому будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза", - добавили в ведомстве. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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