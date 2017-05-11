S7 летом получит в лизинг самолеты A320 neo

Хоккеист "Вашингтона" Оши назвал игру Овечкина в плей-офф великолепнойСпорт 11 мая, 9:07
Глава КОНКАКАФ: Россия проведет первоклассный чемпионат мира в 2018 годуСпорт 11 мая, 9:04
Гончар: Малкин внес огромный вклад в победу "Питтсбурга" в плей-офф НХЛ над "Вашингтоном"Спорт 11 мая, 8:59
Глава КОНКАКАФ: США, Канаде и Мексике при подготовке к ЧМ по футболу пригодится опыт РФСпорт 11 мая, 8:39
Экс-глава "Роснано" Меламед освобожден из-под домашнего арестаПроисшествия 11 мая, 8:36
Tesla начала принимать заказы на солнечные батареи нового типаНаука 11 мая, 8:33
Эксперт: частые неудачи "Вашингтона" в плей-офф НХЛ сказались на серии с "Питтсбургом"Спорт 11 мая, 8:29
Кафу: Россия готова к ЧМ по футболу гораздо лучше, чем Бразилия за год до турнираСпорт 11 мая, 8:09
Семин: самый памятный подарок на день рождения - победа над "Спартаком" в 1996 годуСпорт 11 мая, 8:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 11 мая. /ТАСС/. Группа компаний S7 начнет получать в лизинг самолеты A320 neo летом 2017 года и станет первым в России эксплуатантом самолетов этого типа. Об этом сообщил журналистам в Новосибирске генеральный директор S7 Антон Еремин.
"Начнем получать в июле - августе. Мы будем первым эксплуатантом в России самолетов этого типа", - сказал он.
Ранее сообщалось, что S7 планирует взять в лизинг 16 самолетов A320 neo. Сроков получения всех самолетов Еремин не уточнил, отметив, что первый рейс на A320 neo будет осуществляться из Новосибирска в Москву.
Airbus A320 neo - новая версия лайнера A320, отличающаяся обновленным двигателем со сниженным расходом топлива и объемом выбросов в воздух.
"Группа компаний С7" (S7 Group) включает в себя авиакомпании "Сибирь" и "Глобус". Базируется в новосибирском аэропорту Толмачево и московском Домодедово. Обслуживает более 80 авиационных пассажирских направлений, из них половина - по России. На долю группы приходится 15% всех пассажирских перевозок гражданской авиации РФ.