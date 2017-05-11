S7 летом получит в лизинг самолеты A320 neo

НОВОСИБИРСК, 11 мая. /ТАСС/. Группа компаний S7 начнет получать в лизинг самолеты A320 neo летом 2017 года и станет первым в России эксплуатантом самолетов этого типа. Об этом сообщил журналистам в Новосибирске генеральный директор S7 Антон Еремин.

"Начнем получать в июле - августе. Мы будем первым эксплуатантом в России самолетов этого типа", - сказал он.

Ранее сообщалось, что S7 планирует взять в лизинг 16 самолетов A320 neo. Сроков получения всех самолетов Еремин не уточнил, отметив, что первый рейс на A320 neo будет осуществляться из Новосибирска в Москву.

Airbus A320 neo - новая версия лайнера A320, отличающаяся обновленным двигателем со сниженным расходом топлива и объемом выбросов в воздух.

"Группа компаний С7" (S7 Group) включает в себя авиакомпании "Сибирь" и "Глобус". Базируется в новосибирском аэропорту Толмачево и московском Домодедово. Обслуживает более 80 авиационных пассажирских направлений, из них половина - по России. На долю группы приходится 15% всех пассажирских перевозок гражданской авиации РФ.