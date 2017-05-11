Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

S7 летом получит в лизинг самолеты A320 neo

Сибирь
11 мая, 8:59 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 11, мая. /ТАСС

Авиаперевозчик станет первым в России эксплуатантом самолетов этого типа

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 11 мая. /ТАСС/. Группа компаний S7 начнет получать в лизинг самолеты A320 neo летом 2017 года и станет первым в России эксплуатантом самолетов этого типа. Об этом сообщил журналистам в Новосибирске генеральный директор S7 Антон Еремин.

"Начнем получать в июле - августе. Мы будем первым эксплуатантом в России самолетов этого типа", - сказал он.

Смотрите также

S7 планирует закупить 17 самолетов Embraer до конца года

Ранее сообщалось, что S7 планирует взять в лизинг 16 самолетов A320 neo. Сроков получения всех самолетов Еремин не уточнил, отметив, что первый рейс на A320 neo будет осуществляться из Новосибирска в Москву.

Airbus A320 neo - новая версия лайнера A320, отличающаяся обновленным двигателем со сниженным расходом топлива и объемом выбросов в воздух.

"Группа компаний С7" (S7 Group) включает в себя авиакомпании "Сибирь" и "Глобус". Базируется в новосибирском аэропорту Толмачево и московском Домодедово. Обслуживает более 80 авиационных пассажирских направлений, из них половина - по России. На долю группы приходится 15% всех пассажирских перевозок гражданской авиации РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
6
Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска
Субботник в Санкт-Петербурге
5
"Красота города в наших руках": в Петербурге прошел субботник
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российских поклонников "Евровидения" отправили из Киева обратно в Москву
2
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
3
Встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова длилась 40 минут
4
СМИ: голландские родственники жертв крушения MH17 могут подать в суд на Украину
5
Трамп: США будут работать с Украиной над мирным решением конфликта в стране
6
К середине мая в Москве потеплеет до 18 градусов
7
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
Темы дня
Загрузка...
Реклама