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Отправленный в отставку мэр иркутской Вихоревки стал фигурантом дела о халатности

Сибирь
11 мая, 9:08 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 11, мая. /ТАСС

На протяжении ряда лет отопительный сезон в городе находится под угрозой срыва

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ИРКУТСК, 11 мая. /ТАСС/. Отправленный в отставку за срыв отопительного сезона мэр города Вихоревка Иркутской области Геннадий Пуляев стал фигурантом уголовного дела о халатности. Об этом сообщил журналистам губернатор Сергей Левченко.

"Следственный комитет возбудил дело против главы города Вихоревка", - сказал он.

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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко

Иркутский губернатор из-за срыва отопительного сезона отправил в отставку мэра Вихоревки

Ранее в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону сообщали, что за срыв отопительного сезона в Вихоревке ведется расследование уголовного дела, по которому Пуляев проходит в качестве свидетеля.

"Не очень приятная ситуация, но интересы жителей важнее", - отметил губернатор.

Левченко 10 мая отправил в отставку мэра Вихоревки в связи с "многолетним отсутствием решения проблем в коммунальном хозяйстве города". Он подчеркнул, что право отстранения от должности руководителя муниципалитета высшим должностным лицом было использовано в Иркутской области впервые.

Отопительный сезон находится под угрозой срыва в Вихоревке на протяжении ряда лет. Минувшей зимой в городе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за некачественной подготовки теплоисточника, несмотря на достаточное финансирование из областного бюджета. На протяжении зимних месяцев четыре котла ежедневно выходили из строя.

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