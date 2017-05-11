Отправленный в отставку мэр иркутской Вихоревки стал фигурантом дела о халатности

ИРКУТСК, 11 мая. /ТАСС/. Отправленный в отставку за срыв отопительного сезона мэр города Вихоревка Иркутской области Геннадий Пуляев стал фигурантом уголовного дела о халатности. Об этом сообщил журналистам губернатор Сергей Левченко.

"Следственный комитет возбудил дело против главы города Вихоревка", - сказал он.

Ранее в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону сообщали, что за срыв отопительного сезона в Вихоревке ведется расследование уголовного дела, по которому Пуляев проходит в качестве свидетеля.

"Не очень приятная ситуация, но интересы жителей важнее", - отметил губернатор.

Левченко 10 мая отправил в отставку мэра Вихоревки в связи с "многолетним отсутствием решения проблем в коммунальном хозяйстве города". Он подчеркнул, что право отстранения от должности руководителя муниципалитета высшим должностным лицом было использовано в Иркутской области впервые.

Отопительный сезон находится под угрозой срыва в Вихоревке на протяжении ряда лет. Минувшей зимой в городе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за некачественной подготовки теплоисточника, несмотря на достаточное финансирование из областного бюджета. На протяжении зимних месяцев четыре котла ежедневно выходили из строя.