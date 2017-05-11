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СК опроверг данные о том, что мэр Вихоревки стал фигурантом уголовного дела о халатности

Сибирь
11 мая, 10:29 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 11, мая. /ТАСС

В ведомстве уточнили, что Геннадий Пуляев остается свидетелем по возбужденному ранее делу

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ИРКУТСК, 11 мая. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Иркутской области опровергло данные о том, что мэр Вихоревки Геннадий Пуляев, отправленный в отставку из-за срыва отопительного сезона, является фигурантом уголовного дела о халатности. Об этом сообщили ТАСС в пресс- службе ведомства.

"В настоящее время Пуляев остается свидетелем по возбужденному ранее уголовному дело о халатности по факту срыва отопительного сезона. Уголовного дела в отношении мэра Вихоревки не возбуждалось", - уточнили в пресс-службе.

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Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил журналистам, что чиновник стал фигурантом уголовного дела. "СК возбудил дело против главы города Вихоревка, - сказал он. - Не очень приятная ситуация, но интересы жителей важнее".

Левченко 10 мая отправил в отставку мэра Вихоревки в связи с "многолетним отсутствием решения проблем в коммунальном хозяйстве города". Он подчеркнул, что право отстранения от должности руководителя муниципалитета высшим должностным лицом было использовано в Иркутской области впервые.

Отопительный сезон находится под угрозой срыва в Вихоревке на протяжении ряда лет. Минувшей зимой в городе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за некачественной подготовки теплоисточника, несмотря на достаточное финансирование из областного бюджета. На протяжении зимних месяцев четыре котла ежедневно выходили из строя.

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