СК опроверг данные о том, что мэр Вихоревки стал фигурантом уголовного дела о халатности

ИРКУТСК, 11 мая. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Иркутской области опровергло данные о том, что мэр Вихоревки Геннадий Пуляев, отправленный в отставку из-за срыва отопительного сезона, является фигурантом уголовного дела о халатности. Об этом сообщили ТАСС в пресс- службе ведомства.

"В настоящее время Пуляев остается свидетелем по возбужденному ранее уголовному дело о халатности по факту срыва отопительного сезона. Уголовного дела в отношении мэра Вихоревки не возбуждалось", - уточнили в пресс-службе.

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил журналистам, что чиновник стал фигурантом уголовного дела. "СК возбудил дело против главы города Вихоревка, - сказал он. - Не очень приятная ситуация, но интересы жителей важнее".

Левченко 10 мая отправил в отставку мэра Вихоревки в связи с "многолетним отсутствием решения проблем в коммунальном хозяйстве города". Он подчеркнул, что право отстранения от должности руководителя муниципалитета высшим должностным лицом было использовано в Иркутской области впервые.

Отопительный сезон находится под угрозой срыва в Вихоревке на протяжении ряда лет. Минувшей зимой в городе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за некачественной подготовки теплоисточника, несмотря на достаточное финансирование из областного бюджета. На протяжении зимних месяцев четыре котла ежедневно выходили из строя.