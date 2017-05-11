Диверсификация оборонной промышленности станет основной темой "Технопрома-2017"

НОВОСИБИРСК, 11 мая. /ТАСС/. Развитие гражданского направления оборонных предприятий России станет основной темой V Международного форума технологического развития "Технопром-2017". Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске заместитель губернатора Новосибирской области Анатолий Соболев.

"Основной повесткой в 2017 году станет реализация потенциала военно-промышленного комплекса (ВПК) России для выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения", - сказал он.

Соболев напомнил о поручении президента от декабря 2016 года, согласно которому доля высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме продукции, выпускаемой организациями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) к 2020 году, должна составить не менее 17%, к 2025 г. - 30%, к 2030 году - не менее 50%.

Замгубернатора добавил, что перед предприятиями стоит задача не только импортозамещения, но и создания экспортоориентированной продукции в условиях реальной конкуренции. В рамках форума состоится первое заседание комитета по сотрудничеству в области высоких технологий военного, двойного и гражданского назначения РФ и Республики Индия. Участие в "Технопроме-2017" примут предприятия ОПК Новосибирска, Сибирского федерального округа и всей страны, а также профильные госкорпорации "Ростех" и "Росатом".

Другой темой мероприятия станет реализация концепции новой промышленной политики, которая поэтапно обсуждалась на предыдущих форумах.

Как ранее сообщалось, впервые за пять лет существования "Технопром" будет работать не два, а три дня. Весь первый день будет посвящен молодым лидерам: ученым, исследователям, студентам. В рамках форума традиционно пройдет XI Российская венчурная ярмарка. В качестве регионов-партнеров приглашены Республика Татарстан и Севастополь, ведутся переговоры с представителями 41 страны из Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Европы. ТАСС является генеральным информационным партнером форума "Технопром-2017", который пройдет 20-22 июня 2017 года в Международном выставочном комплексе "Новосибирск Экспоцентр".