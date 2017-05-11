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МВД опровергло информацию об алкогольном опьянении стрелявшего в подростков в Кемерове

Сибирь
11 мая, 11:37 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова

10 мая в общежитии 67-летний мужчина выстрелом из стартового пистолета, переделанного под боевой, ранил 14-летнюю девочку

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КЕМЕРОВО, 11 мая. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Главное управление МВД по Кемеровской области опровергло информацию о том, что пенсионер, задержанный за стрельбу по подросткам в общежитии и ранение 14-летней девочки в Кемерово, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее ведомство сообщило, что мужчина стрелял по детям, находясь в состоянии алкогольного опьянения. "По уточненной информации, мужчина был трезв", - сказал собеседник агентства. После стрельбы пенсионер закрылся дома и отказался открывать дверь полицейским.

10 мая в общежитии 67-летний мужчина выстрелил из стартового пистолета, переделанного под боевой, в подростков и ранил 14-летнюю девочку. Дети самостоятельно вышли на улицу и вызвали скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировано проникающее огнестрельное ранение с повреждением левого легкого. Она прооперирована, ее жизни ничего не угрожает

Следователям мужчина пояснил, что разозлился на девочек, поскольку они часто и беспричинно стучали в его дверь. После очередного стука он решил их проучить. По факту покушения на убийство СУ СК РФ по области возбудило уголовное дело. Подозреваемому будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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