МВД опровергло информацию об алкогольном опьянении стрелявшего в подростков в Кемерове

Венская интрига: как возможное продление сокращения добычи повлияет на цены на нефтьЭкономика и бизнес 11 мая, 12:02
СМИ: Могерини высказалась за скорейшее вхождение балканских стран в ЕСМеждународная панорама 11 мая, 11:58
Компания из Саудовской Аравии в 2013 году заплатила €1 млн за 4,5 часа общения с РоналдуСпорт 11 мая, 11:56
Томский вуз открыл лабораторию по созданию технологий для экологичной энергетикиНаука 11 мая, 11:54
Трем фигурантам уголовного дела о теракте в Петербурге предъявили обвинениеПроисшествия 11 мая, 11:53
Погрузка на Приволжской магистрали в апреле 2017 года увеличилась почти на 20%Транспорт 11 мая, 11:53
Токио оплатит расходы на строительство временных объектов к Играм-2020 по всей ЯпонииСпорт 11 мая, 11:52
Решение ЕС о "безвизе" для Украины Порошенко расценил как "разрыв с постсоветским прошлым"Международная панорама 11 мая, 11:46
Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России на 2017 год до 1,2%Экономика и бизнес 11 мая, 11:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕМЕРОВО, 11 мая. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Главное управление МВД по Кемеровской области опровергло информацию о том, что пенсионер, задержанный за стрельбу по подросткам в общежитии и ранение 14-летней девочки в Кемерово, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Ранее ведомство сообщило, что мужчина стрелял по детям, находясь в состоянии алкогольного опьянения. "По уточненной информации, мужчина был трезв", - сказал собеседник агентства. После стрельбы пенсионер закрылся дома и отказался открывать дверь полицейским.
10 мая в общежитии 67-летний мужчина выстрелил из стартового пистолета, переделанного под боевой, в подростков и ранил 14-летнюю девочку. Дети самостоятельно вышли на улицу и вызвали скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировано проникающее огнестрельное ранение с повреждением левого легкого. Она прооперирована, ее жизни ничего не угрожает
Следователям мужчина пояснил, что разозлился на девочек, поскольку они часто и беспричинно стучали в его дверь. После очередного стука он решил их проучить. По факту покушения на убийство СУ СК РФ по области возбудило уголовное дело. Подозреваемому будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.