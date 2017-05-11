В Красноярском крае будут судить 14 человек, продавших 70 кг наркотиков через интернет

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КРАСНОЯРСК, 11 мая. /ТАСС/. Прокуратура Красноярского края направила в суд города Ачинска уголовное дело в отношении 14 человек, продававших синтетические наркотики через интернет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении 14 человек, реализовавших через интернет 70 кг наркотических средств", - говорится в сообщении.
По версии следствия, наркоторговцы принимали участие в деятельности одного из интернет-магазинов и с декабря 2014 года по июль 2015 года торговали в Красноярске, Канске и Ачинске. "Несмотря на высокую степень конспирации функционирования преступной организации, выразившейся в общении в сети интернет только при помощи специализированных программ, органам полиции удалось зафиксировать преступную деятельность обвиняемых и доказать их причастность к совершенным преступлениям", - уточнили в прокуратуре.
Из незаконного оборота было выведено 70 кг синтетических наркотиков стоимостью несколько десятков миллионов рублей, отметили в ведомстве.