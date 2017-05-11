На Кузбассе сократят расходы на детский летний отдых, но число отдыхающих не уменьшится

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КЕМЕРОВО, 11 мая. /ТАСС/. Затраты на детскую летнюю оздоровительную кампанию в Кемеровской области в 2017 году составят около 1,3 млрд руб., что заметно меньше прошлогодних расходов, однако количество охваченных детей по сравнению с 2016 годом не уменьшится. Об этом сообщила замглавы департамента образования и науки региона Любовь Чванова на заседании областной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
"Мы надеемся, что в ходе летней оздоровительной кампании нам удастся привлечь не менее 550 млн рублей из средств работодателей, спонсоров, родителей и профсоюзов", - сказала она. При этом из областного и местного бюджетов на детский отдых направят 745,9 млн рублей.
По данным сайта администрации региона, в 2016 году общее финансирование из всех источников составило 1 млрд 874 млн руб. Из них 720,8 млн руб. - средства областного и муниципальных бюджетов, 56,5 млн - из федерального бюджета, которые направлялись на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Как рассказала Чванова, регион рассчитывает сохранить на уровне прошлого года охват детей всеми формами отдыха - это более 200 тыс. человек. В этом году область расширит профориентационные смены для старшеклассников, которые ранее работали на базе вузов. "Кузбасс - регион промышленный, в приоритете у нас техническое образование и развитие у детей интереса к инженерным профессиям. К открытию инженерных школ мы в этом году привлекаем учреждения среднего профессионального образования, у которых большой кадровый потенциал и у которых за последние годы значительно улучшилась материально-техническая база", - сказала она.
Всего в 2017 году в регионе будет работать 828 организаций отдыха и оздоровления для детей, в 2016 году их было 857. Закрылись, в частности, 11 лагерей дневного пребывания и 16 лагерей труда и отдыха (по данным сайта обладминистрации, в прошлом году их было 614 и 97 соответственно).
"Количество отдохнувших детей в лагерях дневного пребывания будет компенсировано за счет увеличения количества смен и их наполняемости. Больше всего нас волнует снижение (количества - прим. ТАСС) загородных лагерей, их будет меньше на четыре (в 2016 их было 60 - прим. ТАСС). Это связано с недостаточностью финансирования на проведение полноценных капитальных работ со стороны учредителей. Это касается, прежде всего, муниципальных лагерей и лагерей частной формы собственности", - пояснила замначальника департамента.