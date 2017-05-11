Минстрой Омской области организовал "народный контроль" за качеством ремонта дорог

Эксперт: Овечкин долгие годы тащит "Вашингтон" на себе, критиковать его игру проще всегоСпорт 11 мая, 16:40
МЧС России усиливает группировку по борьбе с паводком в Тюменской областиНовости Урала 11 мая, 16:39
Додон 9 мая обсудил с Путиным активизацию двустороннего сотрудничестваМеждународная панорама 11 мая, 16:37
РФС оштрафовал тренера "Спартака" Карреру за неявку на флеш-интервью и пресс-конференциюСпорт 11 мая, 16:34
Сорокин: матчи Кубка конфедераций в любом случае пройдут на стадионе "Санкт-Петербург"Спорт 11 мая, 16:18
Украина подаст апелляцию по судебному спору с РФ по евробондам на $3 млрдЭкономика и бизнес 11 мая, 16:13
Объявлен состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с датчанамиСпорт 11 мая, 16:10
Этап серии Гран-при ФИДЕ World Chess 2017 завтра открывается в МосквеНовости агентства 11 мая, 16:07
РФ покажет на вертолетной выставке в Москве новый беспилотник ЮРИКАрмия и ОПК 11 мая, 16:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОМСК, 11 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области организовало на своем сайте "электронную приемную", через которую жители региона могут сообщить о выявленных нарушениях при ремонте дорог. В обращении необходимо указать выявленные недостатки, адрес и приложить фотографию участка дороги с дефектом, сообщил ТАСС начальник управления дорожного комплекса регионального Минстроя Дмитрий Христолюбов
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтрансу России совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ рассмотреть возможность внедрения программного комплекса, который обеспечит общественных контроль за качеством дорожных работ, использую опыт Московской области.
"Обратная связь с жителями Омской области позволит усилить контроль за качеством ремонта дорог и оперативно устранять выявленные дефекты. Каждое обращение будет официально зарегистрировано и рассмотрено, мы учтем мнение каждого", - сказал Христолюбов.
Он отметил, что выявленные дефекты подрядчик обязан устранить за свой счет. В соответствии с контрактами, подрядчик дает гарантию четыре года на эксплуатацию отремонтированных дорожных объектов. Специальная комиссия уже провела обследование автомобильных дорог, отремонтированных в 2016 году. По итогам проверки составлен план мероприятий, в который вошли 10 дорог регионального и межмуниципального значения и 28 омских улиц, на которых подрядчики будут устранять выявленные дефекты.
В апреле 2016 года жительница Омска Екатерина Черненко в ходе прямой линии пожаловалась президенту Владимиру Путину на плохое состояние региональных дорог и бездействие местных властей. Глава государства призвал привести дороги в порядок к 300-летию города, которое отмечалось в августе прошлого года.
В результате в 2016 году дорожный фонд Омской области за счет федеральной поддержки составил рекордные 7,7 млрд рублей. По сравнению с 2015 годом в регионе заделали в 1,6 раза больше ям - 713,9 тыс. квадратных метров, объемы ремонта автомобильных дорог выросли в 6,8 раз и составили 204,7 км, было обеспечено содержание более 10 тыс. км региональных дорог и построены новые дорожные объекты. В ходе визита в Омск в апреле 2017 года Дмитрий Медведев отметил, что дороги не должны ремонтироваться всего на несколько месяцев, а подрядчики должны нести ответственность за некачественный ремонт.