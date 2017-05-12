В Забайкалье устраняют последствия урагана, энергетики восстанавливают энергоснабжение

ЧИТА, 12 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Правительство Забайкальского края взяло под особый контроль работы по устранению ураганного ветра, прошедшего в регионе, сообщила пресс-служба краевого правительства.

"Главная задача - оперативное восстановление устойчивого энергоснабжения. Понимаю, что сейчас работы затруднены из-за погодных условий: продолжается сильный ветер, местами - снег, тем не менее, прошу министерство образования, науки и молодежной политики взять на контроль обследование всех социальных объектов края, министерство здравоохранения - проверить работу запасных дизельных станций. Особая ответственность ложится на энергетиков", - цитирует пресс-служба слова первого вице-премьера краевого правительства Александра Кулакова.

По информации компании Читаэнерго (филиал "МРСК Сибири"), энергетики продолжают восстановительные работы в районах края. "В большинстве случаев причина отключения электроэнергии - обрывы проводов ЛЭП, вызванные сильным ветром. Руководством "Читаэнерго" оперативно сформированы дополнительные бригады, на помощь пришли коллеги из Бурятии. На данный момент задействованы 177 человек и 60 единиц спецавтотехники", - сказали в пресс-службе компании.

Электроснабжение социальных объектов обеспечивают передвижные дизельные электростанции. Значительно усилив количество бригад, специалисты МРСК Сибири планируют в минимальные сроки полностью завершить восстановительные работы. "Компания обеспечена всем необходимым оборудованием. Бригады укомплектованы транспортом, необходимыми инструментами, материалами и средствами связи, организовано тесное взаимодействие с администрацией, муниципалитетами, ГУ МЧС по Забайкальскому краю", - отметил директор филиала Алексей Солдатенко.

Ураган с порывами до 30 метров в секунду обрушился на Забайкалье в четверг. Ветер сорвал кровлю с пристройки к школе в селе Ундино-Поселье и читинской гимназии № 4, в городе Борзя крыша жилого дома упала на автомобили, в Чите ветер сорвал крышу с детского центра "Орешки", пострадала женщина. Непогода привела к перебоям электроснабжения в ряде населенных пунктов.

Ранее МЧС рекомендовало жителям региона ограничить передвижение. Руководителям организаций советуют закрыть витрины, окна, закрепить рекламные щиты, растяжки, очистить крыши, балконы от посторонних предметов. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся сегодня в большинстве районов края.