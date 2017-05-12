Губернатор Забайкалья увеличила годовой доход до 5,4 млн рублей, продав квартиру

ЧИТА, 12 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Глава Забайкальского края Наталья Жданова в 2016 году заработала 5,4 млн рублей, что почти на 1 млн рублей больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба губернатора.

"Губернатор Наталья Жданова за 2016 год задекларировала доход в 5,4 млн рублей. В эту сумму входит доход, полученный по основному месту работы (2,2 млн рублей с учетом 13% налога на доходы физических лиц), доход, полученный по предыдущему месту работы председателя Законодательного собрания края, в который вошла компенсация за неиспользованный отпуск. Также в общий доход включена сумма, полученная от продажи прежней квартиры", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в совместной собственности с супругом у главы региона задекларирована квартира.

В феврале 2016 года президент РФ Владимир Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Забайкальского края Константина Ильковского по его просьбе, исполняющим обязанности главы региона он назначил спикера краевого Заксобрания Жданову. В сентябре выдвинутая "Единой Россией" Жданова победила на выборах главы Забайкалья, набрав свыше 54% голосов.