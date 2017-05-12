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Группировка из 19 самолетов сосредоточена в Красноярском крае для борьбы с шелкопрядом

Сибирь
12 мая, 6:51 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 12, мая. /ТАСС

Очаг распространения вредителя составляет почти 890 тыс. га

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© ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин

КРАСНОЯРСК, 12 мая. /ТАСС/. Группировка из 19 самолетов Ан-2 сосредоточена в Енисейском районе Красноярского края для борьбы с сибирским шелкопрядом, заразившим тайгу в регионе. Об этом ТАСС сообщили в министерстве лесного хозяйства края.

"Заключены договора с авиакомпаниями, самолеты со всей России перебрасывали. На аэродроме села Ярцево сосредоточены пять самолетов Ан-2, еще 14 машин базируются в городе Енисейске", - сказал представитель ведомства.

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По данным министра лесного хозяйства Владимира Векшина, очаг распространения шелкопряда составляет почти 890 тыс. га. В течение ближайших 10 дней группы специалистов, доставленные вертолетами Ми-8 в лесные массивы, осуществят сбор данных о состоянии популяции вредителя. Маршруты проведения авиационно-химических работ определены. Для обработки лесов необходимо 14-16 дней без дождей.

С учетом предварительного прогноза погоды министерство рассчитывает начать обработку лесов в последних числах мая. Сначала смесью препаратов будут обработаны территории вокруг населенных пунктов и особо ценные леса на общей площади более 260 тыс. гектаров. В августе - сентябре пройдет второй этап борьбы с сибирским шелкопрядом. Обрабатывать пораженные вредителем участки будут с использованием препарата "Клонрин, КЭ", внесенного в каталог спецсредств, разрешенных к использованию на землях лесного фонда. Всего на борьбу с вредителями из федерального и краевого бюджетов выделено около 850 млн. рублей.

Очаг заражения сибирским шелкопрядом был выявлен осенью 2015 года, тогда его площадь составляла несколько десятков тысяч гектаров. В июне 2016 года специалисты Лесопожарного центра с помощью самолетов Ан-2, оснащенных специальной аппаратурой для ультрамалообъемного опрыскивания, обработали 35 тыс. гектаров зараженного шелкопрядом леса препаратом "Лепитоцид СК". Удалось не допустить распространения вредителя на природный заказник "Больше-Касский".

Последствия нашествия шелкопряда можно устранить исключительно сплошной санитарной рубкой. Если зараженный лес не трогать, это приводит к образованию непроходимых завалов, мертвые и сухие деревья быстро загораются от молний, что приводит к масштабным пожарам. Ранее массовое размножение сибирского шелкопряда происходило в крае в 50-х, 70-х, 1994-96 годах, что приводило к полной гибели хвойных деревьев на месте вспышки. Сейчас общая площадь лесного фонда края превышает 160 млн гектаров.

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