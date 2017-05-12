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Более половины лесных пожаров в России приходится на Сибирь

Сибирь
12 мая, 8:34 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 12, мая. /ТАСС

Наибольшая площадь возгорания - в Забайкальском крае, она составляет 650 гектаров

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 12 мая. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров на территории России, по данным на 00:00 часов 12 мая, составила 2 тысячи гектаров, более 1 тысячи гектаров леса горит в Сибири, сообщила сегодня федеральная Авиалесоохрана.

"На территории России тушатся лесные пожары на площади 2 тыс. гектаров, из них более 1,2 тыс. гектаров - на территории Сибири. Наибольшая площадь возгорания - в Забайкальском крае (650 гектаров), в Иркутской области - более 400 гектаров, в Красноярском крае более 100 гектаров, в Республике Тыва - 90 гектаров", - сообщает ведомство.

Угрозы населенным пунктам нет

По данным красноярского Лесопожарного центра, очаги возгораний действуют в восточных районах края. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении пожаров принимают участие 65 человек и 20 единиц техники. В соседней с Красноярским краем Хакасии ситуация с лесными пожарами спокойная. За минувшие сутки, по данным республиканского МЧС, не зафиксировано ни одного лесного пожара. Был один степной пожар, который оперативно потушен.

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На утро 12 мая в Бурятии лесные пожары не зарегистрированы, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ). За прошедшие сутки проведено 95 мероприятий, направленных на выявление нарушений лесного законодательства. "По результатам проведенных рейдов выявлено 21 нарушение правил пожарной безопасности, составлен 21 протокол. Виновным лицам грозят штрафы", - отметили в РАЛХ.

В Забайкалье за ночь потушили все пожары

По данным Министерства природы Забайкальского края, на территории региона к 6:00 мск все природные пожары были потушены. По данным правительства Иркутской области за минувшие сутки было потушено 155 га, покрытых лесом, и 4 га редколесья и нелесной зоны. Всего для обнаружения и тушения лесных пожаров на территории области привлечено 127 человек, в том числе 31 пожарный-десантник, и 26 единиц наземной техники. Мониторинг лесопожарной обстановки осуществляли самолет Ан-2 и легкомоторный Як-18, которые патрулировали с воздуха Иркутский, Качугский и Жигаловский районы.

Высокая пожарная опасность ожидается на Сахалине

На Дальнем Востоке высокая пожарная опасность прогнозируется в шести районах Сахалинской области. "По информации синоптиков, 12 и 13 мая на территории Долинского, Анивского, Корсаковского и Курильского районов прогнозируется пожарная опасность 4 класса (самый высокий - 5 класс - прим. ТАСС). Кроме того, 14 мая пожароопасность 4 класса прогнозируется на территории Тымовского, Смирныховского, Долинского, Анивского, Корсаковского и Курильского районов", - сообщает региональный главк МЧС.

Крупный пожар на территории 400 га тушат сегодня в Ольгинском районе Приморского края. "Данный пожар уже локализован, в его тушении принимают участие более 50 человек и 15 единиц техники", - сообщает департамент лесного хозяйства региона.

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