В Новосибирске создадут проект, исключающий непрофильное использование территорий

НОВОСИБИРСК, 12 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Проект "красных линий" по комплексной транспортной схеме Новосибирской агломерации будет создан в регионе. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске главный архитектор области Игорь Лукьяненко.

"Создадим проект "красных линий" по комплексной транспортной схеме Новосибирской агломерации. Это исключит непрофильное использование территорий, которые на сегодняшний день не востребованы для строительства дорог, но впоследствии могут быть востребованы", - сказал он, добавив, что работа над проектом начнется в 2018 году.

В проекте будут обозначены перспективные зоны, где впоследствии могут строиться дороги агломерации. "Такое оформление красными линиями даст возможность на долгую перспективу развивать транспортную сеть, чтобы не получилось, что в коридоре перспективной трассы возникло некое садовое общество с правами собственности, либо какой- то объект или сельхоздоля, которую потом покупать дорого", - уточнил архитектор, добавив, что такой проект будет первым в РФ.

Лукьяненко отметил, что в настоящее время завершен первый этап разработки комплексно-транспортной схемы Новосибирской агломерации: подготовлена аналитика существующей дорожной сети и ее возможностей. Сейчас разработчики приступили ко второму этапу - разработке транспортной модели агломерации. "Это программный продукт, который будет давать возможность анализировать, как работает вся транспортная сеть в границах агломерации, он будет разработан в течение года", - пояснил специалист.

В Новосибирскую агломерацию входят 13 муниципальных образований Новосибирской области - пять городов и восемь муниципальных районов, ее общая площадь составляет около 10 тыс. кв. км, а численность населения - около 2,4 млн человек (2/3 населения области и примерно 10% Сибирского федерального округа).

Агломерация включает пять зон опережающего развития: наукополис объединяет научно-образовательный потенциал Академгородка, Кольцова и Краснообска, Аэросити базируется на функционале аэропорта Толмачево, Восточная транспортно- логистическая зона включает северо-восточную часть Новосибирска, часть территорий Новосибирского и Мошковского районов. На базе Искитима и Бердска сформирован строительно-производственный кластер, Речной порт Ташара Мошковского района станет основой для формирования еще одной транспортно-логистической зоны.