Россельхозбанк начал прием заявлений о выплате возмещений вкладчикам омского банка "Сибэс"

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ОМСК, 12 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Россельхозбанк начал прием заявлений на выплату страховых возмещений вкладчикам омского банка "Сибэс", сообщили ТАСС в подразделении банка. Лицензия у "Сибэса" была отозвана 28 апреля.
"Россельхозбанк осуществляет прием заявлений на выплату возмещения вкладчикам-физическим лицам и индивидуальным предпринимателям банка "Сибэс". Выплаты будут производиться во всех подразделениях банка в городах Москва, Белгород и Омск", - отметили в банке.
В Агентстве по страхованию вкладов уточнили, что заявления будут приниматься в течение года с 12 мая 2017 по 13 мая 2018 года. Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банк, но не более 1,4 млн рублей в совокупности.
Согласно полученному реестру обязательств, за выплатой страхового возмещения на сумму около 2,4 млрд рублей могут обратиться порядка 2,8 тыс. вкладчиков. Около 896 млн рублей приходится на 1,2 тыс. омских вкладчиков и около 1,46 млрд рублей - на 1,5 тыс. вкладчиков в Москве.
По данным ЦБ, руководство и собственники "Сибэса" не предприняли меры по нормализации его деятельности. Банк также осуществлял сделки с приобретенными у микрофинансовых организаций правами требования по потребительским займам и проводил "фиктивные" операции по замене активов для сокрытия реального финансового положения банка, в частности недостачи средств в кассе. В 2017 году бизнес банка сосредоточился на проведении сомнительных транзитных операций для клиентов с незначительной налоговой нагрузкой, указывает ЦБ.
В то же время в действиях собственников "Сибэса" Банк России усмотрел признаки преднамеренного банкротства кредитной организации: по данным регулятора, руководство выводило активы банка, манипулировало отчетными данными и игнорировало требования ЦБ о формировании резервов на возможные потери.