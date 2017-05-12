Boeing 787 японской авиакомпании ANA совершил аварийную посадку в Братске

ИРКУТСК/ТОКИО, 12 мая. /ТАСС/. Пассажирский самолет Boeing 787 японской авиакомпании All Nippon Airways (ANA), следовавший из Токио в Дюссельдорф, совершил в пятницу экстренную посадку в Братске (Иркутская область), сообщил ТАСС представитель местного аэропорта.

"Лайнер благополучно приземлился, пострадавших нет", - сказал он.

"Рейс NH-209 из Токио в Дюссельдорф экстренно сел в аэропорту российского Братска", - подтвердили ТАСС в пресс-службе японской авиакомпании.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил агентству, что, по предварительным данным, экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку из-за отказа одного из двигателей. На борту Dreamliner находится 330 пассажиров.

В пресс-службе перевозчика причиной изменения маршрута назвали техническую неисправность, не уточнив деталей.