В Красноярском крае при пожаре погибли три человека, в том числе ребенок

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КРАСНОЯРСК, 12 мая. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок, погибли в городе Канске (Красноярский край) при пожаре. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
"В Канске минувшей ночью произошел пожар, унесший жизнь людей. По данным следственных органов, в огне погибли три человека, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.
По данным регионального управления Следственного комитета, погибшие - 62-летний мужчина, 60-летняя женщина и их 10-летняя внучка, следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
В тушении пожара было задействовано 5 единиц техники и 13 человек. Ликвидация пожара заняла три часа.