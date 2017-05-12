В Красноярском крае при пожаре погибли три человека, в том числе ребенок

КРАСНОЯРСК, 12 мая. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок, погибли в городе Канске (Красноярский край) при пожаре. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"В Канске минувшей ночью произошел пожар, унесший жизнь людей. По данным следственных органов, в огне погибли три человека, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.

По данным регионального управления Следственного комитета, погибшие - 62-летний мужчина, 60-летняя женщина и их 10-летняя внучка, следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

В тушении пожара было задействовано 5 единиц техники и 13 человек. Ликвидация пожара заняла три часа.