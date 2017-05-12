В Новосибирской агломерации смогут разместиться до 25 новых строительных производств

НОВОСИБИРСК, 12 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. До 25 строительных производств смогут разместиться в Новосибирской агломерации в одной из пяти зон опережающего развития. По каждому из участков, где будут размещены производства, проведен анализ транспортной схемы, инженерной инфраструктуры, природных условий, полезных ископаемых, сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске главный архитектор региона Игорь Лукьяненко.

"Сформировано 25 участков для развития строительного производства. Это полный пакет для девелоперов, который позволяет организовать совершенно иной принцип работы с инвесторами. Теперь не они выходят с инициативами, а им формируется предложение, за которое инвесторы могут побороться. В этом большой плюс таких проектов", - сказал он.

Архитектор добавил, что уже завершено проектирование строительно-производственной зоны Новосибирской агломерации, где будут размещены строительные предприятия. Она объединяет Бердск, Искитим и территорию Искитимского района. Основой зоны является добыча сырья для строительных материалов и их производство - это цементный завод, добыча антрацита, логистика ресурсов.

Проект формирования Новосибирской агломерации утвержден в 2014 году, срок развития агломерации в проекте определен до 2032 года. В нее входят 13 муниципальных образований Новосибирской области - пять городов и восемь муниципальных районов, ее общая площадь составляет около 10 тыс. кв. км, а численность населения - около 2,4 млн человек (2/3 населения области и примерно 10% Сибирского федерального округа).

Агломерация включает пять зон опережающего развития. Наукополис объединяет научно-образовательный потенциал Академгородка, Кольцова и Краснообска, Аэросити базируется на функционале аэропорта Толмачево, Восточная транспортно- логистическая зона включает северо-восточную часть Новосибирска, часть территорий Новосибирского и Мошковского районов. На базе Искитима и Бердска сформирован строительно-производственный кластер, Речной порт Ташара Мошковского района станет основой для формирования еще одной транспортно-логистической зоны.