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Меняйло предложил подготовить проект благоустройства главной улицы Новосибирска

Сибирь
12 мая, 13:20 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 12, мая. /ТАСС

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе также отметил, что важно соблюдать правила размещения рекламы на новосибирских улицах

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Новосибирск. Красный проспект

Новосибирск. Красный проспект

© ИТАР-ТАСС/Владимир Зинин

НОВОСИБИРСК, 12 мая. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло предложил специалистам Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (НГАСУ) реализовать на участке главной улицы города - Красного проспекта - проект по благоустройству с сохранением исторического облика. Он также отметил, что важно соблюдать правила размещения рекламы на новосибирских улицах.

"Я предложил специалистам НГАСУ взять участок Красного проспекта (главная улица Новосибирска - прим. ТАСС) и творчески подойти к его оформлению. Самое главное, чтобы сохранялся исторический облик города, чтобы в этот облик было вписано благоустройство, и чтобы соблюдались все требования по размещению рекламы. В Новосибирске они соблюдаются не везде", - сказал Меняйло в ходе сегодняшнего визита в НГАСУ.

Полпред в СФО привел в качестве примера работу по ликвидации сплит-систем (кондиционеров - прим. ТАСС) с фасадов домов на юге России, а также подготовку Омска к юбилею. "В Омске к 300-летию здания были восстановлены под историческую архитектуру. Это новостройки, но их вписали в облик города", - пояснил он. Меняйло добавил, что новосибирских архитекторов необходимо привлекать к формированию комфортной городской среды.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области реализуется более 140 проектов по благоустройству территорий, что составляет более четверти всего объема, запланированного в рамках федерального приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

Один из крупнейших проектов - благоустройство Михайловской набережной в Новосибирске к чемпионату мира по футболу 2018 года, которую на время проведения мундиаля превратят в фан-зону, где будут транслировать матчи. Общий объем финансирования мероприятий федерального проекта в Новосибирской области составит более 700 млн рублей за счет средств федерального и областного бюджета (из федерального будет выделено более 470 млн рублей, из областного - около 258 млн рублей). Проект коснется муниципальных образований численностью населения свыше 1 тыс. человек, в том числе города Новосибирска.

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