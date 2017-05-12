Лингвисты с помощью МРТ выявили особенности речи и происхождения коренных народов Сибири

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НОВОСИБИРСК, 12 мая. /ТАСС/. Ученые Института филологии Сибирского отделения (СО) РАН исследовали большой массив языковых данных коренных народов Сибири с помощью магнитно- резонансной томографии (МРТ) - междисциплинарный подход позволил определись, что ряд алтайских народов имеет не тюркское, как считалось ранее, а угро-самодийское происхождение. Об этом сообщило сегодня официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".
"Мы проводили комплексное исследование совместно с Международным томографическим центром и Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, использовали МРТ и специальные датчики с камерой для фиксирования работы голосовых связок. Полученные результаты изучения артикуляции дают нам основание полагать, что некоторые народы Алтая - кумандинцы, челканцы, тубинцы, алтай-кижи - произошли не от тюрков, как считалось, а от угро-самодийцев, которые жили на территории Южного Алтая и были ассимилированы тюрками", - цитирует издание главного научного сотрудника лаборатории экспериментально-фонетических исследований Института филологии СО РАН Ираиду Селютину.
Она добавила, что в ходе работы предварительно удалось установить, что у южно-сибирских народов строение артикуляционного аппарата отличается от русских, бурят и турок. "Если наша гипотеза подтвердится, то результаты станут основанием для дальнейших широкомасштабных исследований генетиков, биологов и лингвистов", - отметила Селютина.
Планируется, что совместная работа сибирских ученых будет продолжена в рамках мегагранта Института языкознания РАН.