Погорельцев в трех деревнях Красноярского края обеспечат новым жильем к осени

КРАСНОЯРСК, 12 мая. /ТАСС/. Жители Белогорки, Абана и Муратово в Красноярском крае, оставшиеся без домов в результате весенних пожаров, получат новое жилье к 1 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Толоконский во время инспекции пострадавших населенных пунктов.

"Нельзя реализовать единое решение восстановления жилья для всех погорельцев. У всех разные условия: кто-то живет в районном центре и не привязан к хозяйству и огороду, а кто- то, наоборот, привык жить на земле и не готов отказаться от индивидуального дома. Но мы точно понимаем, что каждой семье погорельцев до наступления осени необходимо дать крышу над головой", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в конце апреля сгорели восемь домов в деревне Белогорка, на майские праздники огонь уничтожил восемь домов в деревне Муратово и три в поселке Абан. Без жилья остались 42 человека.

Главы муниципалитетов не позднее второй декады мая должны провести работу с погорельцами и сформировать предложения в правительство края по обеспечению граждан жильем исходя из утвержденных законодательством социальных норм. Жилые дома или квартиры должны быть приобретены или построены в сжатые сроки, чтобы переселить всех погорельцев до 1 сентября текущего года.

Губернатор подчеркнул, что жилье должно быть оформлено в собственность муниципалитета и предоставляться гражданам на время восстановления их домов, пострадавших от пожаров.