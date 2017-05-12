Погорельцев в трех деревнях Красноярского края обеспечат новым жильем к осени

Собянин: дома-памятники могут войти в программу реновации, но не пойдут под сносОбщество 12 мая, 15:15
Следствие вновь отказало в возбуждении дела на Павленского о домогательствахПроисшествия 12 мая, 15:10
Гурьев: "Фосагро" ежегодно выделяет РШФ 30 млн рублей, компания довольна сотрудничествомСпорт 12 мая, 15:10
МГУ и СПбГУ возглавили список самых эффективных грантополучателей РНФНаука 12 мая, 15:10
Собянин поддержал идею общественного контроля проекта реновацииОбщество 12 мая, 15:09
"Транснефть" поможет Музеям Кремля в реставрации Успенского собораКультура 12 мая, 15:05
Медведев: государство обязано обеспечить условия для подготовки спортсменовСпорт 12 мая, 14:59
Запретительный закон или водяные пушки: как российские порты борются с угольной пыльюОбщество 12 мая, 14:55
Колобков: Крым является подходящим регионом для размещения ряда олимпийских базСпорт 12 мая, 14:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 12 мая. /ТАСС/. Жители Белогорки, Абана и Муратово в Красноярском крае, оставшиеся без домов в результате весенних пожаров, получат новое жилье к 1 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Толоконский во время инспекции пострадавших населенных пунктов.
"Нельзя реализовать единое решение восстановления жилья для всех погорельцев. У всех разные условия: кто-то живет в районном центре и не привязан к хозяйству и огороду, а кто- то, наоборот, привык жить на земле и не готов отказаться от индивидуального дома. Но мы точно понимаем, что каждой семье погорельцев до наступления осени необходимо дать крышу над головой", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в конце апреля сгорели восемь домов в деревне Белогорка, на майские праздники огонь уничтожил восемь домов в деревне Муратово и три в поселке Абан. Без жилья остались 42 человека.
Главы муниципалитетов не позднее второй декады мая должны провести работу с погорельцами и сформировать предложения в правительство края по обеспечению граждан жильем исходя из утвержденных законодательством социальных норм. Жилые дома или квартиры должны быть приобретены или построены в сжатые сроки, чтобы переселить всех погорельцев до 1 сентября текущего года.
Губернатор подчеркнул, что жилье должно быть оформлено в собственность муниципалитета и предоставляться гражданам на время восстановления их домов, пострадавших от пожаров.