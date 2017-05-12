В Кузбассе по пути в школу исчезла девочка

КЕМЕРОВО, 12 мая. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Следственные органы в Кемеровской области проводят проверку по факту пропажи 16-летней школьницы из города Белово, которая 11 мая ушла в школу, но до учебного заведения так и не добралась, домой она также не вернулась. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по области.

"Девочка ушла в школу, однако до учебного заведения не дошла, домой не вернулась. Родители сообщили в правоохранительные органы. Создано 9 поисковых групп, в состав которых входят сотрудники правоохранительных органов и волонтеры", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, "проводится поквартирный обход домов района, где пропала школьница, проверяются чердаки и подвалы многоквартирных домов, колодцы и другие места".

В районе происшествия работают следователи-криминалисты следственного управления СК, изучается круг общения девочки, уже опрошены педагоги и ее одноклассники.