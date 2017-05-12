Ученые по заказу властей создали уникальный учебник по истории Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 12 мая. /ТАСС/. Ученые Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН по заказу регионального Министерства образования создали уникальный учебник по истории Новосибирской области от палеолита до наших дней. К началу нового учебного года он должен поступить во все школы региона, сообщил ТАСС замдиректора ИАЭТ СО РАН академик Вячеслав Молодин.

"Насколько я знаю, уже началась подготовка макета в типографии. Заказчик планирует, что во все школы области учебник поступит в августе", - сказал он.

Учебник рассчитан на школьников 9-11 классов и может быть использован для преподавания как в рамках российской истории, так и на факультативных занятиях. Он богато иллюстрирован архивными изображениями и фотографиями археологических находок института.

Пособие охватывает временной отрезок от момента появления на территории Новосибирской области первого человека (приблизительно 14 тыс. лет назад, эпоха палеолита) до современности. Самыми сложными для описания периодами не только в региональной, но и в истории России, по мнению Молодина, оказались революция и гражданская война, а также постсоветский период.

"До сих пор есть разные позиции на оценку революции и гражданской войны и оценку событий 1990 года - распад страны. Самое главное было сделать так, чтобы это было, во- первых, научно и, во-вторых, достаточно толерантно", - пояснил академик.

Согласно данным портала госзакупок, разработка учебника обошлась областному бюджету почти в 1,5 млн рублей. В техзадании указано, что учебное пособие призвано, прежде всего, воспитывать патриотизм, чувство ответственности и долга перед Родиной, уважение к "прошлому и настоящему многонационального народа России", давать знания истории, языка, культуры, гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества.