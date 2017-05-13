Подростка задержали в Красноярском крае по подозрению в осквернении мемориала

КРАСНОЯРСК, 13 мая. /ТАСС/. Подросток в Саянском районе Красноярского края задержан по подозрению в осквернении мемориального комплекса "Скорбящая мать", посвященного погибшим на фронтах Великой Отечественной войны жителям района. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

"Сегодня при патрулировании комплекса сотрудники полиции обнаружили, что на памятник были нанесены нацистские символы, а венки, которые выкладывались к 9 мая, разбросаны. По подозрению в осквернении задержан 17-летний подросток", - сказал представитель ведомства.

По его словам, в настоящий момент решается вопрос о возбуждении в отношении молодого человека уголовного дела по статье 214 УК РФ ("Вандализм").