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Подростка задержали в Красноярском крае по подозрению в осквернении мемориала

Сибирь
13 мая, 18:08 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 13, мая. /ТАСС

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении в отношении молодого человека уголовного дела по статье 214 УК РФ ("Вандализм")

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КРАСНОЯРСК, 13 мая. /ТАСС/. Подросток в Саянском районе Красноярского края задержан по подозрению в осквернении мемориального комплекса "Скорбящая мать", посвященного погибшим на фронтах Великой Отечественной войны жителям района. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

"Сегодня при патрулировании комплекса сотрудники полиции обнаружили, что на памятник были нанесены нацистские символы, а венки, которые выкладывались к 9 мая, разбросаны. По подозрению в осквернении задержан 17-летний подросток", - сказал представитель ведомства.

По его словам, в настоящий момент решается вопрос о возбуждении в отношении молодого человека уголовного дела по статье 214 УК РФ ("Вандализм").

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