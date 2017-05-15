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В России создан прототип 3D-принтера для печати крупных металлических изделий в космосе

Сибирь
15 мая, 8:39 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 15, мая. /ТАСС

По словам разработчиков, созданное в Томске устройство способно изготавливать изделия "неограниченно сложной формы" весом до 1 тонны и объемом до 3 кубометров

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ТОМСК, 15 мая. /ТАСС/. Российские специалисты создали прототип первого в стране 3D-принтера для печати крупных металлических изделий. Такие устройства в перспективе могут быть использованы, например, для печати в труднодоступных местах на Земле и на лунных станциях, сообщил ТАСС председатель совета директоров томской НПК "ТЭТА" Григорий Семенов.

"Это уникальное устройство для России, - рассказал глава компании, которая является одним из разработчиков устройства. - Сейчас в изготовлении металлических изделий доминируют принтеры, которые используют в качестве источника подачи энергии лазер, а металл - в виде порошка. У нас металл подается в виде проволоки, а подача энергии - электронный луч. Это позволяет обеспечить высокую производительность - речь идет о килограммах в час, в то время как другие методы позволяют делать килограммы в сутки".

Созданное в Томске устройство, в отличие от своих "настольных" налогов, способно изготавливать изделия "неограниченно сложной формы" весом до 1 тонны и объемом до 3 кубометров, уверяют разработчики. "Технология позволяет использовать тугоплавкие материалы (титан, тантал, вольфрам - прим. ТАСС): преимущество электронно-лучевого метода в том, что процесс происходит в вакууме, поэтому нет процессов окисления. Можно комбинировать материалы - создавать детали с заданной управляемой внутренней структурой", - пояснил Семенов.

По его словам, такие принтеры особенно могут быть интересны в ракетно-космической и атомной отраслях. "Это один из перспективных методов. Если пофантазировать, то в условиях развития на Луне нужно иметь только принтер и моток проволоки, чтобы "выращивать" любые изделия. Или в глухой забытой деревне стоит принтер: туда отправить по электронной почте файл, распечатать по нему велосипед - и почтальон на нем будет ездить", - отметил собеседник агентства.

В настоящее время 3D-принтеры на основе электронно- лучевой аддитивной технологии уже используют крупнейшие авиастроительные компании и предприятия оборонно- промышленного комплекса за рубежом. В России, по словам Семенова, это направление пока слабо развито, томская разработка признана восполнить этот пробел. Технологию и принтер создают РКК "Энергия" (входит в "Роскосмос"), компания "ТЭТА", Институт физики прочности и материаловедения СО РАН и Томский политехнический университет.

Прототип устройства будет представлен на форуме молодых ученых U-NOVUS-2017, который пройдет в Томске 17-19 мая. Его тема - "Таланты и перспективные технологии". Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.

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