Пучков проверил готовность иркутских спасателей к реагированию на ЧС

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ИРКУТСК, 15 мая. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков проверил готовность иркутского пожарно-спасательного гарнизона к реагированию на чрезвычайные ситуации. Как передает корреспондент ТАСС, в ходе рабочей поездки министр посетил специализированную пожарно-спасательную часть (СПСЧ) Иркутской области.
Он осмотрел помещения спецчасти и находящуюся на ее вооружении технику. В функции спецчасти входит обеспечение пожарной безопасности, тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. У спасателей имеется уникальная техника, а также современный гидравлический аварийно-спасательный инструмент, позволяющий вести эффективные действия по тушению пожаров и проводить спасательные работы.
Глава МЧС наградил наиболее отличившихся сотрудников ведомственными медалями и наградами за мужество, проявленное при тушении природных и техногенных пожаров. Огнеборцы СПСЧ по Иркутской области неоднократно принимали участие в ликвидации крупных чрезвычайных ситуации как в регионе, так и в России.
Пучков также вручил начальнику Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентину Нелюбову сертификат на два новых пожарно-спасательных автомобиля, более 100 комплектов боевой одежды пожарных и дыхательных аппаратов для бойцов газодымозащитной службы управления.