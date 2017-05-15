В Кузбассе лишили полномочий четырех депутатов, не предоставивших сведения о доходах

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КЕМЕРОВО, 15 мая. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Суд в Кемеровской области по требованию прокурора обязал два местных совета народных депутатов досрочно прекратить полномочия четырех законодателей, не предоставивших сведения о доходах и имуществе за 2015 год. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Районный суд удовлетворил требования прокуратуры, но ответчики пытались обжаловать решение суда. "Однако Кемеровский областной суд оставил жалобы без удовлетворения, решения суда - без изменения. Они вступили в законную силу", - уточнили в пресс-службе.
Прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства в ходе проверки: в установленный срок информацию не предоставили два депутата Промышленновского района и два - Промышленновского городского поселения. Прокуратура внесла председателям советов народных депутатов представления и потребовала устранить нарушений. "Предусмотренные законом меры в виде досрочного прекращения полномочий к депутатам приняты не были. В связи с этим прокурор района обратился в суд", - добавили в ведомстве.
По данным сайта администрации Промышленновского района, в районный совет народных депутатов входят 17 человек, городского поселения - 15. Согласно опубликованным решениям местных Заксобраний, депутаты, нарушившие закон, лишены полномочий.