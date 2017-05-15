Глава района в Бурятии получил условный срок за выделение земли около Байкала под дачи

УЛАН-УДЭ, 15 мая. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Суд приговорил главу Прибайкальского района Бурятии Геннадия Галичкина к двум годам лишения свободы условно за незаконное выделение дачному некоммерческому товариществу (ДНТ) земельного участка в прибрежной зоне Байкала. Об этом сообщили в следственном управлении (СУ) СК РФ по Бурятии.

"Галичкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - уточнили в ведомстве.

Процесс незаконной передачи земли, по данным следствия, начался в 2011 году, когда чиновник распорядился подготовить документы о предоставлении в аренду ДНТ "Родник" двух земельных участков общей площадью 8 га, расположенных на берегу Байкала. "При этом он понимал, что организация дачного товарищества будет сопровождаться земляными работами и вырубкой леса, что приведет к существенному нарушению уникальной экологической системы озера и природного ландшафта его водоохранной зоны", - пояснили в следственном управлении.

В итоге на выделенном земельном участке были вырублены более 1,7 тыс. деревьев различных пород - сосны, лиственницы, пихты и березы. В дальнейшем Галичкин передал 4 га земли уже в собственность членам ДНТ "Родник", соответствующее постановление он подписал в сентябре 2014 года, сообщили в следственном управлении.

Приговором суда Галичкину также запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительные и административно- хозяйственные функции в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на два года.