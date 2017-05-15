Омский онкологический центр внедрил новую методику квантовой терапии ракового плеврита

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НОВОСИБИРСК, 15 мая. /ТАСС/. Омский областной клинический диспансер внедрил новый высокотехнологический метод лечения ракового плеврита с метастазами в легкие, разработанный специалистами Междисциплинарного квантового центра Новосибирского государственного университета, сообщили ТАСС в диспансере.
Метод с использованием лазера и фотодинамической терапии поможет пациентам с большим количеством метастазов, которые считались безнадежными.
"Операция (с использованием лазерной термодеструкции и фотодинамической терапии - прим. ТАСС) была сделана нашими врачами совместно с профессором Никоновым (заведующим лабораторией Междисциплинарного квантового центра НГУ Сергеем Никоновым - прим. ТАСС). Проведение таких операций будет продолжаться", - сообщил ТАСС заместитель главного врача Омского областного клинического диспансера по медицинской части Артур Ахметянов.
Как пояснили в пресс-службе НГУ, методика помогает даже считавшимся ранее безнадежными больным - первая пациентка, прооперированная в Омске, сможет пройти химиотерапию, хотя ранее из-за большого количества метастазов не могла этого сделать. Новый подход к лечению ракового плеврита заключается в разрушении видимых метастазов лазером, а невидимых - с помощью фотодинамической терапии (метастазы "подсвечиваются" специальным веществом - фотосенсибилизатором - и разрушаются под воздействием света из-за образования активного кислорода - прим. ТАСС). Благодаря такому подходу прекращается накопление плевральной жидкости, сдавливающей легкое, из-за чего пациенты страдают от нехватки воздуха при малейших физических нагрузках.
Преимущество методики также заключается в том, что операция проводится без крупных разрезов, и пациент быстрее восстанавливается. Ранее подобные операции были доступны россиянам лишь в трех медицинских центрах - в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске.