В Томске приступили к испытаниям российского конкурента Windows для предприятий

ТОМСК, 15 мая. /ТАСС/. Томские специалисты приступили к предварительным испытаниям первого российского программно-инструментального комплекса (ПК) для управления технологическими процессами на базе свободного программного обеспечения. Этот продукт позволит российским предприятиям частично отказаться от использования коммерческих платформ, в частности Windows, сообщили в пресс-службе Томского госуниверситета (ТГУ).

"В настоящее время команда, в которую входят исследователи ТГУ и специалисты компании "Элеси", наращивает функциональные возможности ПК, первая версия комплекса уже проходит предварительные испытания, - сообщили в пресс-службе. - Завершение ключевых этапов работ по созданию практически полнофункциональной версии ПК, готовой к демонстрации потенциальным заказчикам, запланировано на конец 2017 - начало 2018 года".

Общая стоимость проекта составляет более 300 млн рублей, половина средств - субсидия государства, остальные 50% - индустриального партнера ТГУ компании "Элеси". Созданный в Томске ПК функционирует под управлением Unix-подобных операционных систем, которые, в отличие от "закрытой" коммерческой Windows, являются свободными и имеют открытый исходный код. Это позволяет создавать более совершенное программное обеспечение, позволяющее обеспечивать сбор, обработку и хранение производственных и технологических данных, решать задачи планирования, распределения и контроля производственного процесса в режиме реального времени.

"Поскольку на многих объектах ТЭК до сих пор используется операционная система Windows, взвешенным решением может быть не полный отказ от Windows, а разработка таких программных решений, которые можно с минимальными трудозатратами переконфигурировать под альтернативную Windows операционную среду", - привели в пресс-службе слова директора Центра компьютерных наук и технологий ТГУ Александра Замятина.

В вузе отметили, что томская разработка не зависит от иностранных коммерческих операционных и программных систем. Интерес к ней уже проявили предприятия атомной, нефтегазовой, энергетической, химической и других отраслей промышленности, для которых контроль технологического процесса критически важен для обеспечения безопасности.