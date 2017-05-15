Вылет самолета из Красноярска в Анталью задержан более чем на 11 часов

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КРАСНОЯРСК, 15 мая. /ТАСС/. Вылет пассажирского самолета авиакомпании Pegas Fly по маршруту Красноярск - Анталья (Турция) задержан по техническим причинам, сообщила пресс-служба аэропорта "Емельяново".
"Сегодня, 15 мая в аэропорту Емельяново по техническим причинам был задержан рейс 1863 авиакомпании Pegas Fly, выполняющий рейс в Анталью. Вылет рейса был запланирован на 5:50 (1:50 мск), информация о времени вылета будет сообщена в 17:00 (12:00 мск)", - уточняется в сообщении.
На борту самолета находились 276 человек, с ними работают представители авиакомпании. На период ожидания все желающие пассажиры размещены в гостинице.