Вылет самолета из Красноярска в Анталью задержан более чем на 11 часов

КРАСНОЯРСК, 15 мая. /ТАСС/. Вылет пассажирского самолета авиакомпании Pegas Fly по маршруту Красноярск - Анталья (Турция) задержан по техническим причинам, сообщила пресс-служба аэропорта "Емельяново".

"Сегодня, 15 мая в аэропорту Емельяново по техническим причинам был задержан рейс 1863 авиакомпании Pegas Fly, выполняющий рейс в Анталью. Вылет рейса был запланирован на 5:50 (1:50 мск), информация о времени вылета будет сообщена в 17:00 (12:00 мск)", - уточняется в сообщении.

На борту самолета находились 276 человек, с ними работают представители авиакомпании. На период ожидания все желающие пассажиры размещены в гостинице.