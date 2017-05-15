Сверхтонкую проволоку для космических аппаратов будут изготавливать в Красноярске

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КРАСНОЯРСК, 15 мая. /ТАСС/. Красноярская компания "Научно-производственный центр магнитной гидродинамики" будет поставлять изобретенную при взаимодействии с Сибирским федеральным университетом сверхтонкую проволоку для космической отрасли. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
"Научно-производственный центр магнитной гидродинамики" при взаимодействии с Сибирским федеральным университетом вывела на рынок сверхтонкую проволоку, которая применяется при производстве аэрокосмических аппаратов", - говорится в сообщении.
Заказчиком сверхтонкой проволоки, разработанной красноярскими инженерами, выступило АО "Особое конструкторское бюро кабельной промышленности" - российское предприятие, занимающееся разработкой кабельных изделий для ракетно-космической, авиационной и военно-морской отрасли. Объемы поставок не уточняются.
По данным пресс-службы, разработка позволяет изготавливать бортовые провода из алюминия с высокой электропроводностью, которые выдерживают большие перепады температуры при длительной эксплуатации, проволока не имеет аналогов в России.