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В Новосибирске "Ночь музеев" пройдет в этом году на 45 площадках

Сибирь
15 мая, 11:31 UTC+3 НОВОСИБИРСК /Корр. ТАСС, Татьяна Карманова

Среди них - музеи, театры, дельфинарий и планетарий

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НОВОСИБИРСК, 15 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Акция "Ночь музеев" в Новосибирске пройдет в этом году на 45 площадках, среди которых - музеи, театры, дельфинарий и планетарий, сообщила в пресс-центре ТАСС руководитель департамента культуры, спорта и молодежной политики города Анна Терешкова.

"Каждый год в "Ночь музеев" в Новосибирске прибавляется все больше площадок, в прошлом году у нас было 36 площадок, в этом - 45. Прибавились новые, очень интересные площадки - дельфинарий, Новосибирский технопарк, молодежный центр "Этаж", - сказала Терешкова. Она добавила, что количество участников в этом году составит не менее 60 тыс., что на 10 тыс. больше, чем в 2016 году.

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Во время акции в Новосибирском краеведческом музее откроется новая масштабная экспозиция, рассказывающая об истории области от начала ее освоения в XVIII веке и до 1970-х годов, при этом по выставке каждые полчаса будут проводиться бесплатные экскурсии. Там же планируется сплести восьмиметровые бусы, старые бусины для которых предлагается принести участникам "Ночи музеев". В филиале Краеведческого музея, Музее природы состоится торжественное открытие выставки современного искусства "Эффект куколки", подготовленной группой новосибирских художников. В зале музея можно будет увидеть живопись, графику, коллаж, арт- объекты, также посетителей ждет аукцион мини-картин и сувениров ручной работы от участников арт-проекта.

Организатор акции "Ночь музеев", Музей города Новосибирска представил программу, посвященную ретро-стилистике: всю ночь в парке будет работать ретро-ателье, где фотограф сделает для каждого желающего фото в исторических нарядах, будут организованы выставка ретроавтомобилей полиции, футбольный матч в стиле 1930-х годов, мастер-классы по стрельбе из лука и старинным танцам, также откроется блошиный рынок для коллекционеров. Ближе к полуночи на пролете-памятнике первому железнодорожному мосту через Обь пройдет световое театрализованное шоу с фейерверком. Также будут организованы экскурсии в музеи Академгородка и экскурсия по ночной Оби.

Абстрактный кабинет художника-авангардиста Эль Лисицкого в Ганновере возродят с помощью современных технологий немецкие специалисты из Гете-Института в Новосибирске и Высшей школы изобразительных искусств Брауншвейга. С использованием "динамических" стен, движущихся механизмов, сложного освещения Лисицкий воплотил свое понимание современного музея, где экспонировались работы Пабло Пикассо, Владимира Татлина, Фернана Леже. Однако спустя 10 лет, в 1937 году музей был разрушен нацистами. На основе старых фотографий немецкие специалисты создали мобильное приложение с эффектом дополненной реальности, которое делает возможным виртуальное посещение кабинета и путешествие по различным версиям этого пространства.

"Ночь музеев" - международная акция, приуроченная к Международному дню музеев, впервые прошла в 1997 году. Новосибирск присоединился к ней в 2009 году. В этом году акция пройдет в ночь с 20 на 21 мая.

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