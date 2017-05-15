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Депутат из Бурятии стал фигурантом уголовного дела после конфликта с сотрудником ДПС

Сибирь
15 мая, 12:22 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова

По данным следствия, утром 9 мая Сергей Мезенин на автомобиле Toyota Land Cruiser 200 совершил наезд на сотрудника ДПС, чтобы попасть на перекрытую улицу

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УЛАН-УДЭ, 15 мая. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Уголовное дело возбуждено в отношении депутата Народного Хурала (парламента) Бурятии Сергея Мезенина после конфликта, который произошел 9 мая между ним и сотрудником ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета (СК).

"Мезенин подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", - говорится в сообщении.

По данным следствия, утром 9 мая 2017 года депутат на своем личном автомобиле Toyota Land Cruiser 200 подъехал к участку улицы в центре города, движение по которому в связи с празднованием Дня Победы было перекрыто. "Под предлогом исполнения представительских функций Мезенин потребовал пропустить его. Но сотрудник ДПС не позволил проехать, преградил путь автомобилю, встав перед ним. Однако депутат, игнорируя законный запрет сотрудника полиции, продолжил движение вперед и совершил наезд на представителя власти", - пояснили в СК.

Сам Мезенин, в свою очередь, отметил, что спешил выехать из города, чтобы успеть к митингу, проходившему в Прибайкальском районе. При этом он выбрал путь через улицу Борсоева. "Хотя, по данным дорожных служб, проезд к выездной дороге в это время был открыт по другим улицам Улан-Удэ - через поселок Стеклозавод", - добавили в СК.

56-летний Мезенин - депутат Народного Хурала Бурятии пятого созыва. Был избран в 2013 году по одномандатному избирательному округу №27, входит в состав комитета по социальной политике. Являлся депутатом республиканского парламента второго, третьего и четвертого созывов (1998-2013 годов).

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