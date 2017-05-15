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Военного осудили на семь лет колонии за кражу и сбыт 4 тысяч патронов в Забайкалье

Сибирь
15 мая, 12:30 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Старший прапорщик Евгений Лапшин являлся начальником склада ракетно-артиллерийского вооружения войсковой части

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ЧИТА, 15 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Борзинский военный суд в Забайкальском крае приговорил старшего прапорщика Евгения Лапшина к семи годам лишения свободы за хищение и сбыт 4 тысяч стрелковых боеприпасов калибра 7,62 миллиметра, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

"Являясь начальником склада ракетно-артиллерийского вооружения войсковой части, 39-летний военнослужащий организовал хищение более четырех тысяч стрелковых боеприпасов с последующим сбытом своим знакомым, бывшим военнослужащим", - сказали в пресс-службе.

Суд признал старшего прапорщика виновным по п. "в" ч. 3 ст. 226 ("Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов…") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов") и приговорил его к семи годам колонии строгого режима.

В отношении сообщников Лапшина также возбуждены уголовные дела, они сейчас находятся в суде, добавили в УФСБ.

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