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Суд продлил арест экс-директора лишенного лицензии банка Новокузнецка

Сибирь
15 мая, 13:12 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова

Бывший директор Новокузнецкого муниципального банка Александр Павлов обвиняется в растрате на 4,3 млрд рублей

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КЕМЕРОВО, 15 мая. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Суд в Кемеровской области возобновил производство по уголовному делу в отношении экс-директора лишенного лицензии Новокузнецкого муниципального банка (НМБ) Александра Павлова, обвиняемого в растрате на 4,3 млрд рублей, и продлил ему срок ареста до 25 августа. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Кемеровской области

"Рассмотрение дела возобновлено, обвиняемый выздоровел и может участвовать в судебном процессе. По решению Центрального районного суда Новокузнецка срок содержания его под стражей продлен до 25 августа", - уточнили в надзорном ведомстве. Как сообщалось, судебное разбирательство было прервано 10 апреля из-за болезни Павлова до его выздоровления. Следующее заседание назначено на 25 мая.

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В отношении Павлова было возбуждено уголовное дело по фактам злоупотребления полномочиями и растрате. По версии следствия, он составил и подписал протоколы собрания совета директоров банка об обеспечении выполнения строительной компанией "Южкузбасстрой", которой принадлежал НМБ, обязательств перед кредитными организациями. После того, как компания их не исполнила, со счетов банка списали более 3,2 млрд рублей. Также по его указанию НМБ незаконно перевел на счета аффилированных лиц 1,1 млрд рублей клиентов банка.

Центробанк 9 января 2014 года отозвал лицензию у НМБ, вовлеченного владельцами в кредитование их собственного бизнеса. НМБ признали банкротом в феврале 2014 года, конкурсное производство продолжается. "Южкузбасстрой" также был признан банкротом, производство по делу завершено в августе 2016 года.

В конце февраля 2017 года Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд заявление о взыскании 4,5 млрд руб. убытков в пользу банка солидарно с экс- директора банка Александра Павлова и совладельца "Южкузбасстроя" Сергея Павлова (его отец, признан банкротом как физлицо). В апреле арбитраж принял решение привлечь к рассмотрению этого иска также экс-совладельца "Южкузбасстроя" Виктора Неустроева (также признан банкротом). Заседание назначено на 22 мая.

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