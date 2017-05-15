В Туве установилась аномальная жара

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КЫЗЫЛ, 15 мая. /ТАСС/. Аномальная жара установилась в Туве. 15-16 мая температура воздуха прогреется до плюс 35 градусов, на территории республики ожидаются пыльные бури с порывами ветра до 23 м/с, сообщила ТАСС представитель регионального главка МЧС Луиза Намчыл.
"По данным Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15-16 мая на территории республики ожидается сильная жара до плюс 35 градусов", - сказала она, добавив, что по данным метеорологов, средняя температура мая по многолетним наблюдениям в Кызыле составляет плюс 12-13 градусов.
Из-за жары сохраняется высокая пожароопасность на территории Дзун-Хемкчинского и Бай-Тайгнинского районах республика. "В связи с высокими классами пожароопасности ГУ МЧС России по Республике Тыва обращается к жителям: во избежание возникновения пожаров необходимо исключить проведение несанкционированных сельхозпалов, не допускать сжигания сухой травы и мусора вблизи жилых домов и строений", - отметила представитель ведомства.
За нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф до 4 тыс. рублей, должностным лицам от 15 до 30 тыс. рублей, юридическим лицам - от 400 до 500 тыс. рублей.