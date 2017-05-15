Вылет самолета из Красноярска в Анталью запланирован на полночь

КРАСНОЯРСК, 15 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Pegas Fly, вылет которого был задержан утром из Красноярска в Анталью (Турция) по техническим причинам, будет отправлен в 0:00 (20:00 мск), сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта "Емельяново".

"Вылет самолета назначен на 0:00 часов местного времени. Это будет тот же борт, который должен был вылететь утром", - сообщил представитель аэропорта.

Как ранее сообщалось, рейс 1863 должен был отправиться в Анталью в 5:50 утра (1:50 мск), но из-за технических причин вылет был отложен. На борту самолета находились 276 человек. На период ожидания все желающие пассажиры размещены в гостинице.