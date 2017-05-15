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"Газпром" с 5 июня за долги отключит от газа основного поставщика тепла в Омске

Сибирь
15 мая, 15:03 дата обновления: 15 мая, 15:54 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

По данным компании "Газпром межрегионгаз Омск", задолженность за год выросла более чем в два раза

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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

ОМСК, 15 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. "Газпром межрегионгаз Омск" (дочернее общество ПАО "Газпром") за долги принудительно прекратит с 5 июня газоснабжение котельных муниципальной "Тепловой компании", по сетям которой теплом обеспечиваются более 90% потребителей Омска. Задолженность за год выросла более чем в два раза и составила 257,4 млн рублей, сообщила сегодня ТАСС советник гендиректора компании-поставщика Екатерина Шваб.

"Тепловая компания" не погашает задолженность, которая сложилась с декабря 2016 по март 2017 года, и не осуществляет платежи за текущее газопотребление. Принудительное прекращение газоснабжения котельных компании начнется с 5 июня этого года", - сказала Шваб.

Она объяснила, что, хоть отопительный сезон в Омской области уже завершен, теплоснабжающая компания должна поставлять потребителям горячую воду. "Поэтому "Тепловой компании" теперь надо будет переходить на альтернативные виды топлива (уголь, мазут), которые она обязана иметь по закону", - подчеркнула представитель поставщика газа.

Шваб уточнила, что "Газпром межрегионгаз Омск" обязал "Тепловую компанию" самоограничить с 4 мая потребление газа до уровня, необходимого для обеспечения ресурсом только добросовестных потребителей. "В ответ нам сообщили, что компания может ограничить только 1,08% потребителей, все остальные соблюдают платежную дисциплину, - отметила Шваб. - Возникает вопрос - чем обоснованы такие долги, если 99% клиентов добросовестно платят? Мы уведомили о сложившейся ситуации правоохранительные и надзорные органы и продолжаем работу в суде".

Комментарием представителей "Тепловой компании" ТАСС пока не располагает.

Прокуратура провела проверку

В прокуратуре Омской области ТАСС сообщили, что ведомство провело проверку деятельности "Тепловой компании", материалы которой направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц муниципальной компании и городской администрации по признакам преступлений "Злоупотребление полномочий" и "Халатность".

Муниципальное предприятие Омска "Тепловая компания" является производителем тепловой энергии на 27 котельных и обеспечивает транспортировку тепла от 10 котельных города и четырех источников омского филиала ОАО "ТГК-11". Протяженность тепловых сетей компании, по которым обеспечивается теплоснабжение более 90% потребителей города, составляет 1001 км.

ООО "Газпром межрегионгаз Омск" является единственным поставщиком газа на территории Омской области по цене, регулируемой государством. На долю компании приходится почти 90% всего регионального рынка природного газа. По данным поставщика, на 1 мая 2017 года суммарная задолженность клиентов компании составляет 1,14 млрд рублей.

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