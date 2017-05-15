Суд удовлетворил прошение об УДО экс-главы омского Россельхознадзора

ОМСК, 15 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Советский районный суд Омска удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего главы управления Россельхознадзора по Омской области Виктора Лаутеншлегера, сообщила ТАСС старший помощник прокурора области Татьяна Булихова. В 2015 году он был приговорен к 2,5 года колонии за мошенничество с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

"Прокуратура не возражала против подачи ходатайства, так как Лаутеншлегер отбыл необходимую часть срока, погасил более 100 тыс. рублей из 1 млн рублей штрафа, к которому был приговорен, и имеет положительную характеристику", рассказала Булихова.

Судебный приказ вступит в силу через десять дней, если не будет обжалования. Представитель прокуратуры отметила, что решение об оспаривании будет принято после получения из суда документов.

Приговор Лаутеншлегеру был вынесен 27 ноября 2015 года. Суд приговорил чиновника к 2,5 года лишения свободы и штрафу в размере 1 млн рублей.

Было установлено, что в период с 2006 по 2008 год осужденный, являясь директором ООО "Русское зерно", похитил из федерального бюджета более 3,2 млн рублей путем незаконного возмещения НДС, предоставив в налоговую службу заведомо ложные сведения и фиктивные документы. Своей вины он не признал, однако причиненный ущерб возместил в полном объеме.