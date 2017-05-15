Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд удовлетворил прошение об УДО экс-главы омского Россельхознадзора

Сибирь
15 мая, 16:29 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

В 2015 году Виктор Лаутеншлегер был приговорен к 2,5 года колонии за мошенничество с использованием служебного положения, в особо крупном размере

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОМСК, 15 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Советский районный суд Омска удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего главы управления Россельхознадзора по Омской области Виктора Лаутеншлегера, сообщила ТАСС старший помощник прокурора области Татьяна Булихова. В 2015 году он был приговорен к 2,5 года колонии за мошенничество с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

"Прокуратура не возражала против подачи ходатайства, так как Лаутеншлегер отбыл необходимую часть срока, погасил более 100 тыс. рублей из 1 млн рублей штрафа, к которому был приговорен, и имеет положительную характеристику", рассказала Булихова.

Смотрите также
Виктор Лаутеншлегер

Руководитель Россельхознадзора по Омской области обвиняется в хищении 3,7 млн рублей

Судебный приказ вступит в силу через десять дней, если не будет обжалования. Представитель прокуратуры отметила, что решение об оспаривании будет принято после получения из суда документов.

Приговор Лаутеншлегеру был вынесен 27 ноября 2015 года. Суд приговорил чиновника к 2,5 года лишения свободы и штрафу в размере 1 млн рублей.

Было установлено, что в период с 2006 по 2008 год осужденный, являясь директором ООО "Русское зерно", похитил из федерального бюджета более 3,2 млн рублей путем незаконного возмещения НДС, предоставив в налоговую службу заведомо ложные сведения и фиктивные документы. Своей вины он не признал, однако причиненный ущерб возместил в полном объеме.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
6
Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска
Субботник в Санкт-Петербурге
5
"Красота города в наших руках": в Петербурге прошел субботник
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент РЖД перенес в Пекине операцию по удалению аппендикса
2
Путин не сожалеет о том, что Россия не приняла участия в "Евровидении"
3
В Москве мужчина убил женщину с ребенком и совершил самоубийство
4
Новым премьером Франции стал правоцентрист Эдуар Филипп
5
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
6
Инфляция в России уже достигла уровня в 4%
7
Умерла народная артистка РФ Ирина Карташева
Темы дня
Загрузка...
Реклама