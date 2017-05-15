Три частных дома горят в центре Омска

ОМСК, 15 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Три частных дома с дворовыми постройками горят в частном секторе в центре Омска горят, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Омской области. Информации о погибших и пострадавших в настоящий момент нет.

"В Центральном округе города Омска горят три частных дома. К тушению пожара привлечены 54 сотрудника МЧС и 13 единиц техники. В настоящий момент пожар локализован", - уточнили в ведомстве.

Сообщение о возгорании поступило в 19:52 по местному времени (16:52 мск).