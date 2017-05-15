Мэр района в Иркутской области предложил ликвидировать пострадавшую от пожара Бубновку

ИРКУТСК, 15 мая. /ТАСС/. Мэр Киренского района Иркутской области Кирилл Свистелин попросил Минэкономразвития РФ согласовать решение о ликвидации поселка Бубновка, в котором в конце апреля в результате пожара сгорели 59 домов из 86.

"Хотелось бы с просьбой обратиться к Министерству экономического развития Российской Федерации о согласовании решения о ликвидации поселка Бубновка. Готовы ждать этих решений, люди ищут варианты приобретения жилья, конечно, надеются на лучшую жизнь в будущем", - сказал Свистелин на совещании по ликвидации последствий паводков и пожаров с участием президента РФ Владимира Путина.

"МЧС, соцзащитой, администрацией выслушаны все жалобы жителей, рассматриваются эти вопросы все оперативно. Кроме того, сегодня развернуты два пункта временного размещения, в которых проживают более 75 человек. ПВР в селе Макарово находится в резерве. Все дети организованы, 46 детей учатся в школе города Киренска, 13 детей посещают дошкольные учебные заведения, дети все устроены, 100 процентов. Кроме того, более 90 процентов выплат из федерального бюджета произведены сегодня, это 316 человек", - отметил Свистелин.

Путин спросил, сколько человек живут в пунктах временного размещения. "В ПВР живут 75 человек, остальные живут по квартирам, по домам", - уточнил мэр Киренского района.

"Питание четырехразовое. По вопросам питания, медицинскому обслуживанию вопросов нет", - ответил Свистелин на соответствующий вопрос президента.