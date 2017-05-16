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Новосибирское УФАС заподозрило муниципальную аптечную сеть в нарушениях при закупках

Сибирь
16 мая, 8:01 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 16, мая. /ТАСС

По данным активистов ОНФ, обратившихся в ведомство, сеть в составе одного лота приобретала продукты питания, лекарственные препараты, косметические средства и изделия медицинского назначения

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© Александр Рюмин/ТАСС, архив

НОВОСИБИРСК, 16 мая. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Новосибирской области возбудило дело в отношении муниципального предприятия "Новосибирская аптечная сеть" (МП "НАС"). Поводом стало обращение активистов ОНФ, заявивших о практикуемых компанией нарушениях при закупках, сообщила пресс-служба отделения ОНФ в Новосибирской области.

"Новосибирская аптечная сеть в составе одного лота приобретала продукты питания, лекарственные препараты, косметические средства и изделия медицинского назначения. С такими условиями участие производителей резко ограничено и заключение договоров происходит с посредниками, не способными обеспечить минимальную цену товара", - приводит пресс-служба слова активиста проекта Народного фронта "За честные закупки" Александра Стефанова.

Кроме того, по его словам, сумма закупок в разы превышает годовую потребность в этих препаратах со стороны заказчика. "Дальнейший анализ конкурсной документации показал, что собственно никакого конкурса не было. Аптечная сеть приобретает препараты у единственного поставщика по рамочному договору", - уверен Стефанов.

В поле зрения активистов ОНФ попали около десяти контрактов на закупку муниципальным предприятием лекарственных препаратов и парфюмерной продукции на сумму более 10 млрд рублей.

Согласно информации на сайте регионального УФАС, решение о возбуждении дела было принято 6 мая, его рассмотрение назначено на 6 июня. "Действия МП "НАС" по включению в Положение о закупке условия о проведении процедуры прямой закупки у единственного поставщика по рамочному договору содержат признаки нарушения ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции"", - сообщается в обосновании возбуждения дела.

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