Новосибирское УФАС заподозрило муниципальную аптечную сеть в нарушениях при закупках

Петербургская компания "Аскрин" отремонтирует видеооборудование "Газпрома"Банк историй успеха 16 мая, 9:01
Новосибирское УФАС заподозрило муниципальную аптечную сеть в нарушениях при закупкахСибирь 16 мая, 8:01
Слушания в CAS по делам отстраненных российских лыжников заняли 11 часовСпорт 16 мая, 7:32
Глава МЧС России Пучков прибыл в Тюмень для контроля за паводковой ситуациейПроисшествия 16 мая, 7:06
"Бостон" вышел в полуфинал плей-офф НБА, где сыграет с "Кливлендом"Спорт 16 мая, 6:13
Дождливая, прохладная и ветреная погода ожидается в Московском регионеМосква 16 мая, 6:05
Флагман ТОФ крейсер "Варяг" прибыл в Сингапур для участия в международной выставкеАрмия и ОПК 16 мая, 6:00
"Известия": Минкультуры сократит поддержку игровых кинопроектовКультура 16 мая, 5:46
Передача Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Оттаву" во втором матче серии плей-офф НХЛСпорт 16 мая, 5:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 16 мая. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Новосибирской области возбудило дело в отношении муниципального предприятия "Новосибирская аптечная сеть" (МП "НАС"). Поводом стало обращение активистов ОНФ, заявивших о практикуемых компанией нарушениях при закупках, сообщила пресс-служба отделения ОНФ в Новосибирской области.
"Новосибирская аптечная сеть в составе одного лота приобретала продукты питания, лекарственные препараты, косметические средства и изделия медицинского назначения. С такими условиями участие производителей резко ограничено и заключение договоров происходит с посредниками, не способными обеспечить минимальную цену товара", - приводит пресс-служба слова активиста проекта Народного фронта "За честные закупки" Александра Стефанова.
Кроме того, по его словам, сумма закупок в разы превышает годовую потребность в этих препаратах со стороны заказчика. "Дальнейший анализ конкурсной документации показал, что собственно никакого конкурса не было. Аптечная сеть приобретает препараты у единственного поставщика по рамочному договору", - уверен Стефанов.
В поле зрения активистов ОНФ попали около десяти контрактов на закупку муниципальным предприятием лекарственных препаратов и парфюмерной продукции на сумму более 10 млрд рублей.
Согласно информации на сайте регионального УФАС, решение о возбуждении дела было принято 6 мая, его рассмотрение назначено на 6 июня. "Действия МП "НАС" по включению в Положение о закупке условия о проведении процедуры прямой закупки у единственного поставщика по рамочному договору содержат признаки нарушения ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции"", - сообщается в обосновании возбуждения дела.