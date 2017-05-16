В Республике Алтай впервые пройдет международное совещание по сохранению снежных барсов

ГОРНО-АЛТАЙСК, 16 мая. /ТАСС/. Первая международная конференция экспертов по сохранению снежного барса в России пройдет в Республике Алтай. Участниками совещания станут эксперты из России, Монголии, Кыргызстана, Казахстана, США, Индии, Китая. Инициаторами мероприятия стал Всемирный фонд дикой природы (WWF), сообщили в пресс-службе фонда.

"С 20 по 22 мая в Республике Алтай пройдет международное совещание "Мониторинг и сохранение снежного барса в Алтае-Саянском экорегионе", эксперты со всего мира обсудят проблемы сохранения краснокнижного ирбиса. Цели международной встречи - обмен опытом по сохранению барсов, обсуждение новой методики изучения хищников, которая может сэкономить ресурсы и финансы, обучение специалистов работе с уникальной онлайн базой данных особей снежного барса, зафиксированных на территории Алтае-Саянского экорегиона", - сказали в пресс-службе WWF.

По данным инициаторов съезда, на совещании озвучат итоги учета снежного барса и сибирского горного козла (основной пищи ирбиса) в России. Работы проходили практически по всему ареалу обитания барсов в РФ - от Алтая до Бурятии. Мониторинг необходим, чтобы уточнить численность ирбиса, что поможет улучшить план работ по сохранению хищника в России.

"Республика Алтай выбрана местом проведения совещания, т. к. здесь самое большое по сравнению с другими регионами количество специалистов и организаций, занимающихся сохранением снежного барса. Горный Алтай в этом сезоне стал модельным районом для отработки новой методики исследования снежного барса, которая позволит существенно сократить затраты", - пояснили в WWF.

Снежный барс занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России. По оценкам экспертов WWF, в РФ осталось не более 50-70 особей снежного барса. Численность снежного барса в Республике Алтай - 40 особей.